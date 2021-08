Fórmula 1 cancela el Gran Premio de Japón 2021

-Publicidad-

La máxima competencia del automovilismo, la Fórmula 1, informó que el Gran Premio de Japón ha sido cancelado por segundo año consecutivo ante la preocupación de las autoridades del país por la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Este 18 de agosto, las cuentas oficiales en redes sociales de la Formula 1 anunciaron la noticia de que otro de sus Grandes Premios de la temporada 2021 había sido cancelado. En esta ocasión se trataría del evento en tierras niponas, mismo que estaba previsto para realizarse el próximo 10 de octubre en el Circuito de Suzuka.

BREAKING: The 2021 Japanese Grand Prix has been cancelled

速報:2021日本グランプリ中止#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/LtdJtiYY2E

— Formula 1 (@F1) August 18, 2021