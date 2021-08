Central fotovoltaica ilegal en BC y va lento el caso Emilio Lozoya

-Publicidad-

Lozoya-Gertz, cerrada carrera de tortugas// Ex director de Pemex quiere otra prórroga// ¡Milagro! Cofece da signos de vida

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que retornó a México un tanto obligado (fue extraditado de España el 16 de julio de 2020), pero nada más al tocar suelo nacional Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, se comprometió a denunciar y señalar a los autores, públicos y privados, de estos hechos (delictivos) y reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano, a cambio, desde luego, de no pisar la cárcel. Lo esperaba el Reclusorio Norte con las crujías abiertas, pero (¡sorpresa!), se lo llevaron al Hospital Ángeles del Pedregal, porque era víctima de una extraña enfermedad que también extrañamente habría adquirido en el vuelo Madrid-CDMX.

Así, ya reconocido formalmente como testigo colaborador, en lugar de compartir el pan y la sal con los presos del citado reclusorio, del hospital de los Vázquez Raña, Lozoya se fue directo a su casa donde ha permanecido poco más de un año, siempre decidido, según dice, a denunciar y señalar a los delincuentes de cuello blanco que, junto con él, participaron en el saqueo de Pemex en tiempos de Peña Nieto.

Hasta ahora, sólo Alonso Ancira (expropietario de Altos Hornos de México) mordió el polvo, pasó una temporada en cana y se vio en la penosa necesidad de regresar (parte) de lo robado por el caso AgroNitrogenados (por cierto esta empresa aparece entre las rescatadas por el Fobaproa, con 219 millones de pesos de la época, monto que si se actualiza por inflación ahora ronda los mil millones, y eso no lo paga el empresario citado, sino los mexicanos).

Marisela y los jefes calderonistas

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que la detención de Marisela García Toledo, quien fue suboficial de la Policía Federal en etapas de la docena trágica de panistas en Los Pinos, remacha los clavos de culpabilidad de Genaro García Luna y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, en las historias de fabricación de culpables, montaje de presuntos éxitos y la tortura como método usual de tratamiento a quienes caían en manos de ese grupo de criminales con nombramiento oficial, que adquirieron máxima relevancia durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Además de añadir elementos de prueba sobre los actos de salvajismo cometidos contra familiares de Israel Vallarta, quien irónicamente sigue en la cárcel, las declaraciones de la detenida García Toledo constituyen una confirmación del cuadro de descomposición institucional que se vivió durante ese calderonismo.

A partir de 1936, con el general Lázaro Cárdenas como presidente de la República, el ejido Estancia de Machado, en el municipio potosino de Villa de Reyes, fue dotado de 1448 hectáreas.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Va pa’tras. Luego de la molestia y desconcierto que generó entre madres y padres de familia la carta responsiva que deberían firmar al enviar a sus hijos a la escuela para clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “alguien de abajo” fue el responsable de incluir el requisito y por lo tanto, no le fue consultado. Tras puntualizar que no tuvo nada que ver con esta “medida autoritaria” impuesta a las mamás y los papás, echó la culpa de esta conducta al neoliberalismo y sostuvo que “no le hace si los niños no llevan la carta” a la escuela porque, ya dejó de ser obligatoria. Rápidamente solucionado el tema. Hablando se entiende la gente, ¿o no?

2. Le vieron la cara. En menudo lío dejó Rodolfo Castro, exsecretario de Hacienda, a Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, al engatusarlo con la construcción de una central fotovoltaica. La nueva administración estatal tendrá que pagar una deuda de 270 mdd, y la dichosa obra es ilegal de raíz. A Castro no le importaron los lineamientos de la Sener ni de la Semarnat, mucho menos consultó a la CRE. Olvidó que el gobierno estatal no puede licitar, pues es atribución exclusiva de la Federación, datos básicos. Importaba que fluyera “el recurso”, no lo demás. Ni el exsecretario ni Bonilla se salvan. Ya hay denuncia. Esta decisión encarecerá el servicio de agua para los pobres de la entidad. Una más y contando.

3. La hora de la verdad. Los gobiernos de México y de Estados Unidos sostendrán un Diálogo Económico de Alto Nivel el próximo 9 de septiembre, informó el canciller Marcelo Ebrard. El encuentro se desarrollará en Washington y estará encabezado por funcionarios públicos de ambas naciones, tal como lo acordaron los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador con sus equipos de trabajo semanas atrás y durante la visita a México de la vicepresidenta estadunidense, Kamala Harris. Los temas son las cadenas de suministro hacia nuestro país, los mecanismos de coordinación en situaciones de emergencia y la cooperación internacional… Y se pasará de las palabras a los hechos en menos de lo que usted imagina.

