El tenista serbio Novak Djokovic, quien estuvo envuelto en la polémica durante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 por sus críticas a la gimnasta Simone Biles, nuevamente se vio inmiscuido en la controversia, ahora por las palabras de su padre.

A lo largo de este 16 de agosto, la prensa de los Balcanes reveló una serie de declaraciones de Srdjan Djokovic, padre del tenista Novak Djokovic, quien expresa su furia en contra de la organización del Grand Slam más antiguo del mundo, Wimbledon. Esto, luego de que indicara que le negaron la entrada a la final de su más reciente evento en julio de este 2021

Según lo dicho por el progenitor del profesional del deporte blanco, tanto él como su esposa tuvieron varias trabas por las medidas de seguridad impuestas por la pandemia del Convid-19, sin embargo, según como el serbio lo señaló, a pesar de todas restricciones que les querían imponer, el estadio que recibió el duelo por el título no aplicó la misma rigurosidad, permitiendo un aforo que llenó las gradas.

«Mi esposa y yo queríamos ir a Wimbledon a ver a Novak, pero no nos dejaron. Esa gente horrible no nos dejó ir a ver a nuestro hijo porque teníamos que pasar una cuarentena de una semana pese a que había 15 mil o 16 mil personas en el estadio, que estaba lleno. Esto no lo voy a olvidar nunca», dijo el padre del tenista.

Cabe recordar que dicho juego fue uno de los más importantes en la carrera de Djokovic, pues no sólo fue su sexta coronación en Wimbledon ni la tercera consecutiva, sino que también implicó la obtención del Grand Slam número 20 para el rankeado como mejor tenista mundial. Y es que este vigésimo trofeo le dio el estatus del más ganador de los torneos de esta categoría junto a Roger Federer y Rafael Nadal.

Además, esta final significó para el serbio el tercer triunfo de la temporada en los cuatro máximos abiertos, dejándolo a la espera de lo que suceda en el US Open del próximo 30 de agosto para que se sepa si conseguirá o no el primer Grand Slam Completo (la obtención de los cuatro Grand Slams en un solo año corrido) por un jugador de la rama varonil.

