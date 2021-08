-Publicidad-

Ante la polémica por el regreso a clases presenciales en México para el 30 de agosto, el nuevo representante en México de la Unicef, Luis Fernando Carrera Castro, coincidió en que es “indispensable” para evitar que suba la deserción escolar.

A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, comentó que recibió las cartas credenciales del nuevo representante.

Añadiendo que le había preguntado su opinión sobre el regreso a clases, a lo que Carrera Castro habría estado de acuerdo. Destacando que sólo algunos países mantienen cerradas las escuelas por la pandemia.

“Es indispensable – me dijo- para evitar aumento de deserción y retroceso social. Sólo en 19 de 193 países están cerradas las escuelas”, señaló el canciller en su tuit.

Pide a SEP informar a padres sobre regreso

Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que brinde la información necesaria a los padres de familia sobre las clases presenciales.

“Generalmente aquí en México no se conoce que en Argentina las escuelas están abiertas, en Costa Rica están abiertas, en Nicaragua no cerraron y eso no ha implicado un alza, un repunte dramático en el nivel de contagios de los niños”, comentó la oficial de Educación en Unicef México, Paola Gómez.

“Están más inseguros en centros comerciales, cines, parques o en otros espacios donde ya están, que regresando a las escuelas”, añadió.

Por último, argumentó que el riesgo de contagios por Covid-19 entre los niños y las niñas que regresen a clases sólo representa 0.02 por ciento.

En el caso de Puebla, el nivel medio superior tuvo el mayor índice de deserción escolar durante el ciclo escolar 2020-2021, al ser del 3.16 por ciento.