El silencioso Arturo Zaldívar y sube violencia en Baja California

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que sin decirlo con todas sus palabras, el presidente López Obrador no quita el de-do del renglón y de nuevo advierte sobre graves casos de corrupción de algunos gobernadores a punto de concluir sus mandatos para ser relevados por los ganadores en los comicios del 6 de junio. En la última semana el mandata-rio destacó tres veces el tema; ayer subrayó que sabía de la corrupción en el país, pero me quedé corto, fue superior a lo que imaginaba.

Dijo el Presidente :Yo, que llevaba tiempo hablando de este tema, escribiendo, que el principal problema de México era la corrupción, que nada había dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes, cuando lle-gué y empecé a enterarme, aunque sabía que había corrupción, me quedé corto, fue superior a lo que yo imaginaba lo que hicieron, lo que prevalecía en todo, todo lo que se revise.

Por ello, la recomendación presidencial es que se hagan auditorías; claro, es decisión de cada quien y que se deslinden responsabilidades sin afán de venganzas, si no nada más para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan, cómo está la situación de la deuda, no sólo el débito formal contratado con bancos, sino la deuda a proveedores, los sueldos, el pago a los trabajadores, todo un informe completo y, si hay irregularidades, a la Fiscalía, y ya es la autoridad competente la que va a resolver, no ellos.

Zaldívar, ahorrador y elusivo

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se ha convertido en un extraordinario ahorrador de palabras o, planteado de otra manera, en un avezado especialista en eludir señalamientos concretos contra el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Durante largos meses se mantuvo silencioso ante la maniobra realizada materialmente, al cumplir instrucciones de una autoría intelectual, por un senador del negocio de las cuatro mentiras (PVEM) para insertar a última hora un artículo transitorio que le otorgaría dos ilegítimos años de continuidad en el cargo. Como la fábula de Esopo sobre la zorra que al no alcanzar las uvas, grandes y jugosas, aseguraba rechazarlas porque estaban inmaduras, Zaldívar Lelo de Larrea saltó hasta hace pocos días a anunciar que no aceptaría el racimo de sostenimiento en el cargo, cuando confirmó que sus pares votarían en contra de tal pretensión.

Ayer, a tono con esa postura elusiva, emitió una serie de consideraciones etéreas sobre el diálogo y la colaboración institucionales, para hacer como que respondía a los secos señalamientos hechos por el presidente de la República el pasado domingo en Durango, al señalar que el PJF está “podrido” y reiterar que jueces, magistrados y ministros obedecen a intereses distintos a los populares.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Triste realidad. Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, pretende hacer creer que fue exitosa su administración, pero los hechos lo sobrepasan. Tijuana es el municipio con más homicidios del país, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero a mayo, esta ciudad acumuló 749 ejecuciones. Mexicali y Ensenada también están en la lista de los municipios más violentos, con 158 y 92 asesinatos hasta mayo pasado. Bonilla, no obstante, insistió en que 99% tiene relación con el narcomenudeo y narcotráfico, pero ninguna gráfica ni estudio lo avala. Deja endeudada a la entidad con más de 3 mil 500 mdp. Su única obra fue pintar de café los tubos del agua de La Rumorosa, dicen. Es la ironía con que lo despiden.

2. Dedicado. Con los votos de Morena y el PES, las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron la nueva Ley de Revocación de Mandato. Lo mandarán al pleno. Todos los caminos se están uniendo para que, contra todo pronóstico, esta misma semana quede lista en la Cámara alta. A pesar de que algunos partidos de oposición querían aplazar la revocación hasta septiembre, el senador Ricardo Monreal tomó el asunto directamente en sus manos y busca los mejores términos. Trabaja con todas las fuerzas políticas para que la Comisión Permanente convoque a un extraordinario. La propuesta será de amplio consenso y con el aval de la misma oposición. Solucionar los puntos retorcidos, su especialidad.

3. Déficit. Hay pendientes por doquier en Zacatecas. El gobernador Alejandro Tello poco ha hecho por la entidad. La disputa que mantienen los cárteles previo al cambio de gobierno ha aumentado de forma dramática los homicidios y violencia: los enfrentamientos entre los cárteles del Golfo, del Pacífico, el Jalisco Nueva Generación y Los Talibanes, por el control en el trasiego de drogas y armas en el estado, han incrementado el número de víctimas de homicidio a un 255.4%, durante los primeros semestres de 2019 y 2021. En tanto, el secretario general de Gobierno, Erik Muñoz, reconoció que hubo corrupción dentro de la administración de Tello, al entregar de manera irregular permisos de taxi. Lo único bueno: quedan 27 días para que termine su fallido gobierno.

