La futbolista de 39 años e histórica referente del seleccionado femenil estadounidense, Carli Lloyd, anunció que para el término de esta temporada 2021 de la National Women’s Soccer League (NWSL) estaría formalizando su retiro de las canchas profesionales.

Este lunes, la cuenta oficial de Twitter de la selección femenil de fútbol de Estados Unidos, “U.S. Soccer WNT”, anunció que la número “10” del equipo estaría colgando los botines y la espinilleras para el final de la presente temporada en disputa del balompié de dicho país. De esta manera, estaría cerrando un ciclo de 22 años de actividades en el alto rendimiento del fútbol.

A legendary career comes to a close 🇺🇸🐐 @CarliLloyd has announced her retirement. The soon-to-be announced four #USWNT fall friendlies will be her final matches in a U.S. uniform, closing out a remarkable career. She will finish the @NWSL season with @GothamFC .

Lloyd ha sido recordada por la obtención de dos hitos históricos en el plano de selecciones, pues con el conjunto de las barras y las estrellas consiguió un bicampeonato olímpico en los torneos de Pekín 2008 y Londres 2012, así como un bicampeonato mundial en las Copas del Mundo de Canadá 2015 (donde además ganó el premio a la mejor futbolista del torneo) y Francia 2019. Cabe señalar que dichos logros también le sirvieron para que fuera conmemorada con los premios individuales al Balón de Oro en 2015 y al Premio The Best en 2016.

En cuanto a su trayectoria por los clubes, la delantera oriunda de Nueva Jersey inició su carrera en la W-League a la corta edad de 17 años en 1999, competición que la postre entre 2001 y 2004 intercalaría con los torneos de futbol colegial cuando ingresó al representativo de la Universidad de Rutgers, los Rutgers Scarlet Knights.

Sin embargo, fue hasta el 2008 que se dedicaría de lleno al fútbol profesional, pasando por diversos equipos como el Chicago Red Stars, Sky Blue Football Club, Atlanta Beat, Western New York Flash, los Houston Dash, e incluso emigró al viejo continente cuando mediante un préstamo el Manchester City se hizo de sus servicios por una temporada en el 2017.

Actualmente, y desde el 2018, Lloyd regresó al fútbol de su país para enfilarse en el Gotham Football Club de su estado natal, escuadra en la que estará diciendo adiós a los empastados a finales del año en curso.

🇺🇸 FIFA & @USWNT legend @CarliLloyd has announced her retirement

👏 Thank you for inspiring so many young footballers across the globe, Carli

🏆 This #FIFAWWC Final strike will never be forgotten ♾ pic.twitter.com/4XQ9yJwPWy

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 16, 2021