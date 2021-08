-Publicidad-

El senador Alejandro Armenta Mier anunció que presentará una iniciativa para aplicar la castración química a las personas sentenciadas por el delito de abuso sexual a menores, pues es una práctica que debe castigarse ante “las altas cifras que se tiene en el país”.

En rueda de prensa, el morenista dijo que esta propuesta es para la inhibición del deseo sexual por métodos médicos psiquiátricos y psicológicos, por lo que se busca reformar el artículo 209 del Código Penal Federal y confía en que proceda.

Recordó que hace dos años ya la había presentado, sin embargo, por «intereses perversos», en alusión al PAN, no fue tomada en cuenta, y ahora la retoma, pero dijo que esperará hasta que inicie el periodo ordinario de sesiones para que la presente.

Explicó que la castración química que se propone sirve para disminuir el estímulo sexual, los niveles de testosterona, pues es una inyección que se les pondrá de forma periódica que bloquea la producción testicular de hormonas que controlan la libido y por ende el deseo sexual.

Descartó que se trate de una propuesta derivada del caso del diputado federal, Saúl Huerta Corona, quien ya fue desaforado la semana pasada y enfrenta una acusación por abuso sexual, pero refirió que la ciudadanía en general y “los actores políticos” que incurran en este delito deben ser castigados y denunciados.

Dirigencia de Morena debe trabajar con todos

En otro tema, Armenta Mier señaló que quien llegue a la dirigencia estatal de Morena, sin importar si es hombre o mujer, debe trabajar para todos los militantes y no caer en el arribismo, sin prejuicios y que garantice que se tendrá un partido fuerte.

Dijo quien encabece a este instituto político debe “sacudirse la actitud sedentaria”, así como conocer y aplicar los tres principios del partido que son no robar, no mentir, no traicionar y que conozca y practique los estatutos en la vida interna.

Precisó que como senador dará el apoyo a quien gane el nuevo periodo al frente del partido, pues es un militante activo, por lo que evitó pronunciarse por alguien en específico al señalar que la renovación solo debe ser tratada como un tema de partido.

Es necesario precisar que entre los que ya han levantado la mano para contender en el proceso están Edgar Garmendia de los Santos, secretario con funciones de presidente, así como el diputado local con licencia, Gabriel Biestro Medinilla, quien buscar repetir en el cargo.

En otro tema, el senador morenista comentó que ya se empezó a trabajar en la integración del presupuesto del siguiente año, pero es necesario esperar a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) envié el proyecto, pero estimó que, en el caso de Puebla, el recurso subirá.