Cartas a Gracia

Hace ocho días te comenté que el SNTE había hecho mutis ante las declaraciones acerca del regreso a clases presenciales anunciadas previamente en la Mañanera, Gracia; no obstante, el domingo previo ya entrada la tarde (18:43H) y después de enviada la carta que tu leerías el 9 del mes en curso, recibí mediante un grupo de WhatsApp, el comunicado 28-2021 del SNTE «Emprende el SNTE Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas». El objetivo -señalaría el comunicado- buscaría lograr un regreso a clases ordenado, seguro, responsable y cuidadoso»; en tanto que la CNTE, en una conferencia de prensa -con una trasmisión inicialmente fallida que se pudo recuperar- convocada para realizarse el martes 10, fijaría su posición ante lo que aún ahora se les comunicó mediante las informaciones que circularon en medios nacionales, sin el respaldo de un decreto como sí se hiciera ante la suspensión de labores el 23 de marzo del 2020, pero que consideran «es una trampa del presidente como un priista más tramposo que quiere que la gente cargue con la responsabilidad de los niños muertos».

El comunicado reconocería, en primer instancia, la pretensión de la organización para convertir a las escuelas en «espacios seguros para la comunidad educativa, donde la posibilidad de contagio sea menor», al tiempo en el que criticaría el abandono en el que se encuentran las instalaciones educativas y propondría -sin mencionarlo- ejercer funciones de contraloría social, propias de las autoridades educativas. Para lograrlo, echarían mano de la estructura sindical; cuestión que les permitiría -como se plantea en el documento- elaborar un diagnóstico de las condiciones en las que se encuentran las escuelas, «incluidas las que han sido vandalizadas y saqueadas». El SNTE, Gracia: plantearía «identificar» escuelas en las que «se han robado tuberías de agua potable, cables de energía eléctrica, muebles de baño o destruido puertas y ventanas: «no pueden estar en estas lamentables condiciones para el regreso presencial».

La CNTE, por su parte, insistiría: «la posición de la coordinadora en donde no existen las condiciones para un regreso a clases», aunque por intermedio de un vocero reconocería «el trabajo que ha hecho el sector salud y a todos los trabajadores médicos enfermeros en fin todos los que comprenden en esa área y siempre los hemos reconocido»; no obstante, representantes de las diferentes entidades coincidirían en la falta de infraestructura hídrica y sanitaria y en la ausencia de personal de apoyo responsable de las jornadas de limpieza originada por el despido y la no contratación de los conserjes, cuya actividad se quiere dejar en manos de las madres y padres de familia, aunque la CNTE dejaría de lado referencias a las escuelas vandalizadas y/o saqueadas en los meses de ausencia del personal docente y directivo; aunque la representante de Tlaxcala hiciese notar «que las escuelas después de año y medio de abandono», tienen las cañerías descompuestas y «las bombas de los baños no funcionan en las que hay agua», y adicionalmente señalaría, carecen de jabón, cloro y demás implementos de limpieza.

Las organizaciones coinciden al subrayar las deficiencias de la añeja infraestructura física, tecnológica y sanitaria Gracia, pero, difieren en la actitud; pues, mientras que el SNTE se suma a la campaña institucional para el regreso voluntario, seguro, escalonado y ordenado, la CNTE tras refrendar la defensa de la vida de las y los menores, madres y padres de familia y personal docente señalaría que regresarán a clases presenciales cuando se cuente con las condiciones seguras y, mientras tanto, plantearían la aplicación de una encuesta nacional que les lleve a conocer la opinión de los progenitores.

Cuando platicamos las razones por las que rechazabas el regreso a clases presenciales Gracia, precisabas las infaustas condiciones en las que se encontraba tu escuela a la que asisten más de 850 niñas y niños (18 grupos) y, a pesar de no ser tan vieja -pues contaría tan solo con 50 años de vida aproximadamente-, te quejabas de la falta de agua corriente y del mal olor que despedían los sanitarios, pese a encontrarse en un zona que ahora transformada parecería corresponder a empleados gubernamentales, por sufrir robos del equipo de cómputo reiteradamente, asaltos a las y los docentes, lo mismo que a los vecinos y otras linduras más que no tendría caso reiterar. Coincidiría contigo; o le entramos todos incluidas autoridades educativas, o el inicio del ciclo escolar se encontraría todavía en veremos, pues cada día hay más progenitores que se decantan por seguir las clases en línea.