En Puebla, restaurantes detectaron un nuevo intento de robo en pedidos para llevar, los cuales han llegado a los 10 mil pesos, además engañan con pagos simulados por transferencias bancarias; esta semana hubo ocho casos, de los cuales dos cayeron.

De acuerdo con Olga Méndez Juárez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Puebla, tan sólo este viernes, hubo cuatro intentos por esta modalidad

Los reportes que ha registrado la Canirac han sido de establecimientos de gama media y alta, en zonas como La Noria, Zavaleta, en la Avenida Juárez y el Centro Histórico.

En entrevista con Ángulo 7, explicó que este tipo de engaños lo realizan supuestas empresas a través de llamadas telefónicas o por mensaje vía WhatsApp, en donde solicitan pedidos grandes de comida y en su mayoría, sin sentido, con costos que van desde los mil 800 hasta los 10 mil pesos.

Luego de que te solicitan el pedido, agregó, te envían la imagen de una transferencia y mandan un Uber para recogerlo, sin embargo, el dinero nunca llega, por lo que te escriben que el pago “está en curso”.

Indicó que, en todos los casos, los teléfonos por el que contactan al restaurante es el mismo y la imagen de la transferencia también, ya que sólo cambian el nombre del titular y el monto.

“(El pasado 6 de agosto) me hicieron un pedido bastante grande de 9 mil 800 pesos (…) además hubo cosas incongruentes, me pidieron una botella cerrada, cuando es muy raro que pidan esto (…) me mandan la transferencia, e insisten que ya cayó el dinero, que es una empresa y que no pueden pagar de otra forma, te mandan el transporte, creo que era Didi, y optamos en no darle el pedido”.

Por lo anterior, comentó que los casos se han reportado con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, con el fin de rastrear los números telefónicos y localizar a los responsables.