La marchista mexicana, Guadalupe González, fue suspendida de nueva cuenta por el Tribunal Disciplinario de la Athletics Integrity Unity, esto, luego de que se le hallaron irregularidades en sus controles de dopaje realizados.

En el año de 2018, Guadalupe González, medallista de plata en Río de Janeiro 2016, fue informada de su resultado positivo en las pruebas de dopaje, por el cual, las autoridades del atletismo, le asignaron una sanción inicial de 4 años en los que no podría participar en ninguna competición oficial hasta el 16 de noviembre del 2022. Por este motivo, la oriunda de Tlalnepantla, se vio obligada a perderse los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Sin embargo, a falta de un año para que dicho castigo llegara a su fin, la atleta de 32 años, recibió un ultimátum por parte de la AIU, organismo encargado del cumplimiento de las Reglas Antidopaje del Atletismo Mundial. En este comunicado, se le informaba a la marchista que su suspensión sería extendida por otros 4 años más hasta el 2026. El motivo, fue que ahora se le encontró culpable en la manipulación en los documentos para el control de dopaje,

She is already serving a 4-year ban for presence and use of a prohibited substance. The period of ineligibility for Tampering is to be served upon conclusion of her current ban meaning an effective 8-year ban until November 2026.#AIUNews

2/2

— Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) August 13, 2021