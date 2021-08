Romelu Lukaku se vuelve a vestir de “Blue”

-Publicidad-

El goleador belga, Romelu Lukaku, firmó como nuevo refuerzo del Chelsea Football Club de la Premier League, marcando su regreso al fútbol británico después de dos temporadas y al equipo del barrio de Fulham tras siete años.

Este 12 de agosto, el Chelsea anunció en sus redes sociales el regreso a Stamford Bridge del delantero Romelu Lukaku, quien hasta hace unas horas formaba parte del Inter de Milán; para esta transacción, el conjunto de la capital inglesa desembolsó una cifra de 100 millones de euros para hacerse de la carta del jugador.

El belga, durante esta última temporada 2020-21, acabó con una sequía de títulos de liga para los “Nerazzurri”, misma que se extendía por más de 11 años, ganando también el premio al mejor jugador de la Seria A italiana con sus 24 tantos y sus 10 asistencias en 36 partidos. Además, en la recién Euro 2020, finalizó como uno de los máximos anotadores con 4 goles en 5 cotejos con los “Red Devils”.

Si bien el atacante de 28 años iniciará su tercer etapa con los londinenses, esperará en esta ocasión finalmente consolidarse como el “nueve nominal” del equipo. Esto, luego de que tras su primer arribo en 2011 le tocara vivir intervalos entre temporadas a préstamo y pasos discretos con el equipo “azul”, en los que a pesar de ello logró levantar una FA Cup en el 2012.

Por el momento, el futbolista se ha mostrado feliz en sus cuentas personales, expresando su entusiasmo por la vuelta a uno de sus primeros equipos, así como en cual se terminó de formar carrera fuera de su tierra natal.

