LaLiga firma pacto con CVC sin la aprobación del Barça ni Madrid

-Publicidad-

El presidente de la Liga Española, Javier Tebas, anunció la oficialización del convenio con el grupo de inversionistas CVC, esto, a pesar de la negativa de los dos principales clubes del campeonato, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona.

Este jueves, el fútbol español convocó a todos los conjuntos de la primera y segunda división a una asamblea en la que se resolvería a través de una votación la firma o rechazo de la iniciativa “LaLiga Impulso” de la mano del grupo CVC, idea que proponía un apoyo monetario repartido de 2700 millones de euros a cambio del 11 por ciento de los ingresos de la competición, los cuales serían para las arcas los nuevos inversores.

Tras el fallo a favor del acuerdo entre CVC y LaLiga, Tebas, indicó que los resultados fueron de amplio margen, con 38 votos que daban el “sí” por sólo cuatro opositores. A pesar de que la elección fue anónima, tres de las negativas expresaron públicamente su decisión, siendo estos de los principales club del país ibérico, como lo son el Athletic Bilbao y los grandes rivales de la región, el Real Madrid y el Barcelona.

Asimismo, el presidente de la liga española indicó que quienes se negaron a la firma no tendrían ningún problema en no formar parte del convenio. Según lo revelado por el mismo dirigente, tanto CVC como la misma competencia ya habrían incluido una cláusula que les permita las escuadras no involucrarse si no es su deseo, pero tampoco verse beneficiadas por de los 2700 millones de euros.

Críticas al Real Madrid y Barça

De igual modo, Tebas no perdió tiempo en hablar de los problemas de los dos equipos más importantes de España. Y es que señaló que la baja de Lionel Messi no sólo del Barcelona, sino de LaLiga como tal, posiblemente no se hubiera dado si la institución blaugrana aceptaba su participación en el acuerdo.

“Yo no conozco los números del FC Barcelona, ni lo que está haciendo para reducir su masa salarial… lo que sí es verdad es que ese 15 por ciento que le correspondía al FC Barcelona de aceptar este tipo de financiación son casi 40 millones, algún jugador podría haber puesto, podría ser Messi como podía ser otro. Ayudaba a que el FC Barcelona tuviera una plantilla completa” dijo el mandatario.

Por otra parte, Tebas reveló que también se aprovechó la reunión para que se explicarán los riesgos de una SuperLiga como la que fue propuesta por el Real Madrid, la cual constaba en que los 12 clubes más importantes de Europa compitieran en un torneo que fuera manejado por los mismos conjuntos, sin las restricciones de las federaciones y demás organismos regidores del deporte; ante ello, dijo lo siguiente:

“La SuperLiga que planteaban en el Real Madrid y los grandes clubes, sobre todo el presidente (del Real Madrid) Florentino Pérez, causa según el informe de KPMG (firma auditora y de asesoramiento legal y fiscal), 1100 millones de euros en pérdidas por temporada, más novecientos en pérdida del valor de los clubes… Esto significaría pues el cierre de la competición y demuestra que las palabras del presidente del Real Madrid de que no iban contra las ligas nacionales no eran verdad”