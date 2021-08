-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que es importante que la población esté informada sobre la existencia de agrupaciones “secretas” como El Yunque, las cuales representan un “signo de atraso” y antes no se daba a conocer sobre sus acciones.

Señaló lo anterior en su conferencia de prensa matutina, luego de que una reportera indicó que recientemente WikiLeaks hizo pública la participación de políticos mexicanos, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN), en una red de “ultraderecha” internacional.

El mandatario respondió que los ciudadanos que tengan pruebas de lo anterior pueden presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero lo más importante es que la población conozca el tema y se den cuenta que no tiene nada que ver con “la nueva realidad”.

Agregó que debido a que antes no se hacían públicos dichos actos, quienes los realizaban “se sentían héroes”, como en el caso de elementos de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), quienes realizaron violaciones a los derechos humanos en la llamada “guerra sucia”, en la década de los setenta.

“En la medida en que se informe sobre estas asociaciones secretas y sus fines, todo ese trabajo clandestino y de mala fe que se lleva a cabo, la gente va a estar más consciente, todo esto se ocultaba anteriormente”, expresó.

Organizaciones actúan con un doble discurso

López Obrador aseveró que muchas veces ese tipo de organizaciones actúan con un doble discurso, pues fingen apoyar a menores de edad y al mismo tiempo participan en actos reprobables.

Mencionó que no le preocupa la incidencia que puedan tener en el ámbito político, pues el “proceso democrático de México ya se echó a andar y no lo vamos a detener”, por la concientización de los ciudadanos, lo que ha llevado a que no haya analfabetismo político.

Indicó que a nivel mundial también es importante estar informados sobre las invasiones, despojos y bloqueos que se realizan contra países, muchas veces con medidas de carácter “medieval”.