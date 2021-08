-Publicidad-

A casi un año de la muerte de Yatziri, de 7 años, quien luchó por su vida en el IMSS de La Margarita durante cuatro meses, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación de feminicidio contra el padre y madre de la víctima, así como contra su madrastra.

Y es que los primeros días de septiembre de 2020 únicamente se les perseguía a Rafael y Mónica Naxshely, su padre y su madrastra, así como a Alejandra, su madre, por el delito de violencia familiar y abandono de persona.

Lo anterior debido a que Yatziri aún permanecía en el hospital internada a causa de un pulmón colapsado y hemorragia interna, lo que fue provocado debido a que su padre y madrastra la golpeaban.

Cabe mencionar que anteriormente, durante abril de 2020, Yatziri, de 7 años, había sido ingresada al IMSS La Margarita por primera vez, donde se reportó que presentaba quemaduras en los glúteos que obligaron a colocarle un injerto, por lo que dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar investigación por maltrato y abuso infantil.

Asimismo, se inició una investigación por la muerte de otra de sus hijas, pues estarían involucrados, mientras que el tío de la pequeña es buscado por abuso sexual en su contra, aunque no se ha dado a conocer nada al respecto.

Es necesario recordar que Yatziri no quiso recibir a su madre, quien no vivía con ella, motivo por el que fue vinculada a proceso por el delito de abandono, aunque ella aseguró que el padre de la menor no le permitía verla y no estaba involucrada en el maltrato que sufrió.

Además, la niña expresó a los médicos que la atendían que no tenía ganas de seguir viviendo para no tener que regresar a su casa y estar en la situación de abuso constante en la que se encontraba.

La FGE detalló que tras las indagatorias, también se vinculó a proceso a la pareja del padre de Yatziri, identificada como Mónica Naxshely, por los delitos de violencia familiar equiparada y lesiones dolosas.

El 21 julio de 2021 la Fiscalía de Puebla expuso ante el Juez de Control material probatorio con el que logró que determinara a los tres presuntos responsables una nueva vinculación a proceso por el delito de feminicidio.

Esto luego de que Yatziri se debatiera entre la vida y la muerte en el IMSS La Margarita desde el 16 de abril de 2020 hasta el 28 de diciembre de ese año, cuando perdió la vida a causa de las lesiones provocadas por su padre y la pareja de este, motivo por el que tuvo que pasar por varias cirugías para intentar salvarle la vida.

Los progenitores de la menor de edad y su madrastra, permanecen en prisión preventiva desde que la Fiscalía cumplió la aprehensión de las tres personas.

