La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) devolvió la controversia del magistrado José Luis Vargas contra su destitución como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), pues espera una salida rápida al conflicto.

De acuerdo con la notificación, firmada por el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se requirió a la Sala Superior del Tepjf precisar, entre otros puntos, quién es su presidente para determinar la personalidad con la que Vargas acude al máximo tribunal.

Esto después de que, el pasado 4 de agosto, cinco de siete magistrados avalaron la destitución de Vargas Valdez como presidente del Tepjf por “incumplir sus obligaciones constitucionales”, luego de que suspendió la sesión ante la propuesta de evaluar su gestión.

No obstante, la SCJN no se involucró en la crisis del Tribunal Electoral, afirmando que no tiene las facultades para resolver el asunto.

El pasado sábado 6 de agosto, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, llamó a Vargas Valdez a “dar un paso a lado” pues consideró que no existen condiciones para que se mantenga en la presidencia.

Arturo Zaldívar recibió a José Luis Vargas este lunes

Este lunes, Arturo Zaldívar recibió al ministro Vargas Valdez, al que reconoció “su disposición para lograr una salida a la situación que está viviendo el Tepjf”.

“Estoy seguro de que en breve estará superada esta crisis institucional. Agradezco a las y los magistrados su confianza”, publicó en su cuenta de Twitter.

Zaldívar consideró que en breve la crisis institucional del Tepjf estará superada.

Por su parte, el depuesto presidente del Tepjf señaló que, en la reunión con Zaldívar Lelo de Larrea, se acordó una reunión con el resto de los magistrados electorales para este lunes en la tarde, a fin de buscar “una salida jurídica y política” a la crsis que atraviesa el Tepjf.