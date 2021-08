¿Quién es Abraham Ancer, el mexicano campeón de PGA?

-Publicidad-

El golfista mexicano, Abraham Ancer, hizo historia el pasado 8 de agosto tras coronarse como el ganador del torneo del Professional Golfers’ Association of America (PGA) de Memphis, consiguiendo así su primer título del Tour de Estados Unidos.

Abraham Ancer terminó la ronda final del domingo con 68 golpes, 2 bajo par, para concluir con un total de 264 que le daban un 16 bajo par. De este modo, terminó en la primera posición del evento, pero, en igualdad de números con el japonés Hideki Matsuyama y el estadounidense Sam Burns, por lo que se tenía que dar un desempate.

En dicha ronda, los 13 contendientes al título emparejaron en el primer hoyo, obligando a un segundo turno, mismo en el que Ancer consiguió un el birdie que le otorgó la victoria sobre sus rivales.

Increíble! Un momento que tengo en mente desde los 6 años! Este 🏆 va para mi equipo/familia, sin ellos no estaría aquí 🇲🇽🇲🇽🇲🇽

Unbelievable! A moment I’ve been playing in my head since I was 6 years old! This 🏆 goes to my team/family, without them I wouldn’t be here #TeamAncer pic.twitter.com/B7PuaopSpG

— Abraham Ancer (@Abraham_Ancer) August 9, 2021