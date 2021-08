-Publicidad-

La leyenda de los emparrillados, Peyton Manning, fue condecorado por parte de la National Football League (NFL) con la chaqueta dorada que le otorgó el estatus de miembro del Salón de la Fama, a tan sólo 5 años de que colgó el casco y las hombreras.

El pasado febrero, la NFL anunció a Peyton Manning como el jugador que encabezaría a los nuevos miembros del Salón De La Fama como parte de la clase 2021; sin embargo no fue hasta este 8 de agosto, y tras una espera de casi medio año, que el legendario mariscal de campo recibió finalmente está distinción como uno de los más grandes emblemas del deporte del ovoide.

Peyton Manning is excited to be a part of a new team, one with the greats of football!#PFHOF21 pic.twitter.com/LIDspj3wbz

— Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) August 9, 2021