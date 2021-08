Murad cimentó las bases de Puebla capital

-Publicidad-

*La alcaldesa Claudia Rivera presidió el homenaje luctuoso

Con la asistencia de la presidenta municipal de Puebla Capital, Claudia Rivera Vivanco, quien consideró que ex Presidente Municipal Jorge Murad cimentó las bases de la Puebla de hoy por su extraordinaria labor, se llevó a cabo este lunes la ceremonia luctuosa por el 35 aniversario de su trágico fallecimiento.

También hizo un reconocimiento a la labor efectuada por su esposa, Dervylia González, fallecida el año pasado, de quien señaló que no trabajó en favor de la sociedad atrás del alcalde, sino junto al Profesor Murad.

Estuvieron presentes ex colaboradores de la administración municipal 1984-1987, familiares y amigos. Hubo depósito de ofrendas florales y guardias de honor. Entre los asistentes estuvieron Víctor Cárdenas Guzmán, ex Contralor Municipal; José Martínez Escobar, ex Secretario General; Jesús López Robles, es Director de Servicios Públicos y Héctor Méndez, ex Secretario Particular.

También estuvieron Cástulo Ramírez, ex Director de Pro Calle; José Ríos Arias, ex Director de Gobernación; Héctor Reyes Pacheco, ex Director Jurídico; arquitecta Martha Moysen, ex titular de Parques y Jardines y Blas Villegas, ex titular de Limpia.

Por parte la familia estuvieron Emilio Murad González y su esposa Adelaida Marín, Emilio Murad Marín, Maricarmen Coppel viuda de Murad y Dervylia Murad González.

El orador oficial fue el abogado José Martínez Escobar, quien fungió en ese trienio como Secretario General, José Martínez Escobar, quien señaló entre otras cosas lo siguiente:

-El Profesor Jorge Murad mantuvo siempre un diálogo directo ininterrumpido con sus gobernados a los cuales escuchaba lo mismo en audiencias públicas o privadas o bien en las giras que realizaba a lo largo y a lo ancho del Municipio, recibía las peticiones de los ciudadanos teniendo siempre para ellos, una respuesta amable y palabras de aliento.

-Al iniciar su gestión había un alumbrado público deficiente, calles sin pavimento, la basura proliferaba, carencia de servicios públicos en los asentamientos humanos irregulares, un centro histórico degradado, invadido por miles de vendedores ambulantes.

-En ese inicio, el mercado La Victoria estaba convertido en Central de Abasto, había fuentes que por años no funcionaban, caos vial en el Centro y Puebla siendo de las más importantes ciudades del país carecía de Central Camionera y de Central de Abasto, la Ciudad era gobernada por reglamentos municipales obsoletos.

-Fueron treinta meses de trabajo prolongado, de lucha diaria, de jornadas agobiadoras que se iniciaban desde las primeras horas del día, dialogo ininterrumpido, convencimiento y persuasión, fueron sus principios para resolver los problemas.

-El Profesor Jorge Murad, convirtió en realidad un sueño añorado por los poblanos desde hacía años, reubicar el ambulantismo lo que para muchos era sencillamente imposible, él lo logró.

-Falleció Jorge Murad sirviendo Puebla, en el momento de mayor intensidad vivido en Puebla, en el momento cumbre de su vida y de la vida de nuestra Ciudad a la que tanto amó.

-En ese momento Puebla tenía otra cara, los poblanos nuevamente se unieron, los servicios públicos se proporcionaban de manera eficiente, se multiplicaron las áreas verdes, la ciudad era una de las mejores iluminadas del país, con la colaboración ciudadana se pavimentaron más de tres millones de metros cuadrados.

-Asimismo, hubo eficiencia en el servicio de Limpia, se construyeron grandes colectores, amplias avenidas y parques ecológicos, redescubriendo el Centro Histórico de Puebla y las nuevas generaciones conocieron algo que ya estaba en el olvido: la riqueza colonial y arquitectónica de Puebla, en su tiempo la Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad.

-El plan de desconcentración comercial ideado por Jorge Murad abarcó la construcción de una moderna Central de Abasto, una Central Camionera, nuevos mercados y centros comerciales, creando las condiciones indispensables para la reubicación de miles de vendedores ambulantes.

-Sin temeridad puede afirmarse, que Puebla cambió con Jorge Murad; una era al tomar posesión, y cuando él partió, Puebla, era una Ciudad nueva.

En síntesis, el profesor Murad ganó la confianza ciudadana, resolvió problemas ancestrales que se creían abandonados para siempre, transformó la faz de la Angelópolis, quiso que Puebla fuera hogar generoso y limpio para todos. Para decirlo con sus propias palabras: Rescatar para sus habitantes el orgullo de ser poblanos.

En fin, como escribió el poblano Salvador Fidel Ibarra en su poema Puebla:

Y si algún día

te acecha la maldad, artera y fría,

no ha de herirte jamás su golpe rudo,

aunque se nuble el sol de tus destinos

tras enlutado velo;

que dice la leyenda de tu escudo

escrita en caracteres diamantinos:

«Y bajarán los Ángeles del cielo

para que guarden todos tus caminos».

