Johan Vásquez, futbolista de los Pumas de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ganador de la medalla de bronce en Tokyo 2020, confirmó que ya hubo acercamientos por parte de equipos europeos para hacerse de sus servicios.

Tras el cierre de la competencia de los Juegos Olímpicos, varios atletas mexicanos emprendieron su regreso a casa, entre ellos toda la plantilla de la selección varonil olímpica de fútbol, misma que arribó al aeropuerto de la Ciudad de México por la noche de este domingo.

No obstante, entre todo el revuelo ocasionado por los aficionados, familiares y medios de comunicación, salió a flote una noticia sobre uno de los prospectos de este equipo juvenil mexicano: Johan Vásquez de 22 años, cuando fue abordado por la prensa, reveló sus posibilidades de salida próxima rumbo al fútbol del viejo continente, anunciando que ya había equipos con intenciones de tenerlo en sus filas.

“La verdad, no voy a mentir, sí hay interés, hoy están aquí con mis representantes, con Pumas, hay ofertas, pero creo que estas semanas son claves«, comentó el jugador.

Dicho esto, solo quedaría que se confirme el nombre o los nombres de los clubes interesados, algo que varios rumores han empezado a apuntar hacia el fútbol italiano. Del mismo modo, habría que ir conociendo las ofertas, así como las peticiones del conjunto universitario para que el zaguero defensivo cumpla el sueño europeo en un futuro cercano.

Satisfecho de ser medallista

Otro tema del que habló el sonorense fue sobre la actuación del equipo mexicano en la justa olímpica, ante lo que se mostró satisfecho por la obtención del bronce, más allá de que reconoció que el objetivo principal era la conquista del oro.

“La verdad es que el resultado era la medalla de oro, no se nos dio, no nos caímos. Pero a mí, la de bronce me sabe cómo la de oro”, dijo.

Vásquez participó en 5 de los 6 partidos que disputó la selección azteca en el torneo olímpico, todos ellos como titular; aunque el único juego que se perdió se debió a que en la fase de grupos se hizo expulsar en la derrota contra Japón, el oriundo de Navojoa redimió su error duelos después frente al mismo rival, donde con un gol facilitó el triunfo de 3-1 en el encuentro por el tercer lugar del podio.