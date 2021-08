Finanzas del ayuntamiento y la renovación en sindicato de burócratas

-Publicidad-

Armando Morales: ¿aprobarán sus estados financieros de julio?

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que habrá que estar muy pendientes este miércoles de la sesión de la Comisión de Patrimonio y Hacienda del Cabildo de Puebla, ya que seguramente ahí podrían conocerse las verdaderas causas que llevaron al tesorero municipal, Armando Morales Aparicio, a renunciar junto con cuatro de sus directores: la de Ingresos, el de Egresos, el de Contabilidad y la Jurídica.

En la sesión se presentarán los estados financieros del ayuntamiento capitalino al mes de julio, información que será clave para conocer el porcentaje del gasto ejercido por la administración de Claudia Rivera Vivanco al séptimo mes del año y un estimado del presupuesto que tendrá Eduardo Rivera Pérez del 15 de octubre al 31 de diciembre.

Será interesante saber cómo votan los miembros de la Comisión de Patrimonio y si aprueban o rechazan el último reporte elaborado por Armando Morales antes de entregar la Tesorería Municipal.

Lo lógico, a juzgar por los elogios a su trabajo de parte de las regidoras Silvia Tanús Osorio, del PRI, y de Rosa Márquez Cabrera y Roberto Esponda Islas, de Morena, es que los aprueben considerando que las dos primeras son integrantes de la Comisión, junto con Jacobo Ordaz Moreno, del PAN, María Isabel Cortés Santiago, del PES, y Ángel Rivera Ortega y Patricia Montaño Flores, quienes no solo son militantes de Morena sino que el primero es el coordinador de los regidores de este partido y la segunda, la presidenta de la Comisión.

También será relevante conocer si hay o no subejercicio presupuestal, algo que el tesorero saliente siempre negó, y qué porcentaje del gasto no ejercido se encuentra comprometido por obras en marcha, pero no concluidas o por bienes y servicios contratados pero que aún no han sido entregados o finiquitados.

¿Irá Claudia Rivera a la cárcel?

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que la inesperada renuncia de Armando Morales Aparicio a la tesorería municipal puede convertirse en el acontecimiento fortuito que obsequie a los enemigos de Claudia Rivera Vivanco la llave para conducirla ante la justicia una vez que concluya su administración.

El término de la contienda electoral pareció poner fin también a la estridente disputa que protagonizaron la presidenta municipal de Puebla y el gobernador Miguel Barbosa durante, al menos, dos años, pero no fue así.

Rivera Vivanco no fue incluida en la lista de personajes públicos que se reunieron con Barbosa en Casa Aguayo después de la contienda electoral, dentro de esa estrategia de comunicación política que busca tender puentes para ir a una segunda mitad de gobierno en mejores términos de relaciones y cordialidad.

Barbosa tampoco ha sido disculpado por la edil, que después de fracasar en instancias locales con la denuncia por violencia política de género presentada en contra del gobernador, ha recurrido a tribunales federales para insistir en la demanda.

Ni uno ni otro ha retrocedido un ápice, lo que coincide con los trascendidos venidos de Casa Aguayo en el sentido de que la guerra de los dos personajes no ha concluido ni está por concluir.

En el sindicato de burócratas viene la revancha de los reprimidos por el morenovallismo

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que la relevancia de la próxima renovación de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado es que es un intento de cobrar revancha por ocho años de represión morenovallista, pues desde 2013 se les quitó a los burócratas el derecho de elegir libremente a sus representantes gremiales y se castigó con despidos o proceso penales a quienes buscaban competir por los cargos de dirección.

Aunque faltan unos cuatro meses para el cambio de la dirigencia, hay mucha efervescencia en el Sindicato de Burócratas por el proceso electoral que se avecina y que es proporcional al tamaño del agravio provocado por el morenovallismo. Hay un fuerte deseo de que ahora si se permita el cambio del Comité Ejecutivo con la participación de los trabajadores.

Los abusos iniciaron en octubre de 2013, cuando llegaba a su fin el mandato de Héctor Posadas Manzano como secretario general, quien había sido elegido como un dirigente a modo del gobierno de Mario Marín Torres y cuando en 2011 inició la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas entró en estado de pánico, por lo que no mostró el más mínimo sentido crítico contra la nueva administración.

Alarcón, desdoro empresarial

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que el desdoro con el que se comporta el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón, meterá en serios problemas al sector privado poblano.

Está el escándalo de despojo de predios en la zona de influencia de AUDI en Tlaxcala con el uso de todo tipo de artimañas, que ahora impugnó la devolución reclamada por el terreno donado por el gobierno de Melquiades Morales en 2004 en el distrito comercial de Angelópolis.

Su argumento resulta pueril, pues alega que el CCE suspendió las obras de construcción de su sede por culpa de la pandemia del Covid19.

Que se sepa el proyecto lleva 17 años sin ejecutarse por diversos motivos que van desde la especulación de la tierra, la partida a la mitad de la hectárea regalada en tiempos del morenovallismo y la presencia de lavado de dinero por parte de personajes impresentables.

El problema de “Taico” Alarcón no es que ha engañado a los socios del CCE, sino que presenta doble cara ante el gobernador Luis Miguel Barbosa, quien lo recibió hace unos días para analizar acciones para la reactivación económica.

Gobiernos y pandemia

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que no, no todos los niveles de gobierno han reaccionado igual en tiempos de pandemia.

Aunque el federal se ha erigido desde el principio, como el eje rector de las políticas públicas y medidas para contener los contagios, en los hechos, existen diferencias importantes en su actuar, comparado con el de muchas entidades federativas.

Inclusive en estados gobernados por el mismo partido.

Puebla por ejemplo.

El estado, a partir de la determinación de cerrar actividades productivas, se caracterizó por ser uno de los que actuó con más cautela y preocupación.

Ana Guevara, la sepulturera del deporte

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica quelLo que sucede a un país con el deporte en unos Juegos Olímpicos puede parecer un asunto menor, comparado con la importancia de temas como la pandemia, la atención de niños con cáncer, la inseguridad y la violencia ligados al narcotráfico y el huachicol.

Sin embargo, la política en materia deportiva de un país forma parte de lo que un gobierno contempla como proyecto de nación.

Sí observamos con detenimiento, lo que ha sucedido con el deporte en México durante el sexenio lopezobradorista, es exactamente proporcional a lo que sucede en las otras áreas de la administración y la política.

La posición de Ana Gabriela Guevara en la Conade, encuentra similitudes sorprendentes con las de otras a las que llegaron personajes como Hugo López Gatell, Alfonso Durazo o Rocío Nahle, por citar a unos cuantos.

Con la fama de una deportista de élite, la subcampeona olímpica de los 400 metros planos se adueñó de la Conade, como si fuese el jugoso botín de premio a su carrera.

