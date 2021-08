-Publicidad-

Eduardo Alcántara Montiel, diputado local electo, descartó que las críticas del PAN al gobierno actual sobre las cifras de pobreza dadas a conocer por el Coneval vayan a romper la relación con el estado, pues como oposición “dirán siempre lo que esté mal”.

En entrevista con Ángulo 7, comentó que por parte de la bancada el Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, así como instituto político, “están abiertos al diálogo” para concretar los acuerdos que sean necesarios para que “le vaya bien a Puebla”.

Sostuvo que en el caso de los datos que dio el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), “las cifras están a la vista” y es una realidad que hay más pobres en Puebla, por lo que no pueden ser omisos a ello.

“Si no decimos nosotros lo que está mal, nos van a decir que somos una oposición vendida, no tenemos la intención de generar un rompimiento, sino decirlo y ver en que podemos ayudar, si nos vamos a aventar en un acto de sumisión, pues entonces no va haber construcción democrática”, asentó.

Sostuvo que como partido no serán un obstáculo para que “el gobierno avance”, aunque siempre que habrá algo mal lo señalaran desde el cargo que tengan, pues para llegar a acuerdos se tiene que dar un debate y confrontación de ideas.

Alcántara Montiel detalló que desde la bancada panista que él coordinará en el Congreso local, a partir de septiembre, apoyarán todas las iniciativas que envié el Ejecutivo estatal, siempre y cuando sea en beneficio del estado, por lo que, si hay alguna en la que no coinciden, igual lo señalarán.

“Si vemos cosas que consideramos que no sean las prudentes, las estaremos señalando formalmente en la tribuna, vamos a construir consensos en la manera de lo posible y en caso de que no nos iremos a las mayorías, habrá a veces que ganemos el debate, pero perdamos la votación y no será la primera vez que pase”, expresó.