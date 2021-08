Segunda Antología Internacional de Poesía Sabersinfin

-Publicidad-

“La poesía es una especie de núcleo holístico-sistémico que atraviesa todo”.

Abel Pérez Rojas.

Hace casi un año, en los meses previos a la publicación de la Primera Antología Internacional de Poesía Sabersinfin, reflexioné en torno a que una antología poética trabajada a consciencia, trasciende con mucho a una simple colección de retazos literarios con más o menos cierto orden.

Esa afirmación sirvió para contrastarla con la ocasión que dicho ejercicio significa para los escritores participantes: contrastar su obra a la luz del “tú”, de “ustedes” y del “nosotros” creativo.

En efecto, una antología poética significa la ocasión para socializar lo que se gesta en la intimidad del vate y de esa forma completar el círculo de toda creación artística: tocar al público para que sea éste quien regrese la obra modificada a través de su sentir y pensar.

El resultado de aquella Antología comprobó lo adelantado.

Cincuenta y un escritores de diez países fueron piezas de un rompecabezas internacional diverso.

La Primera Antología fue una mezcla de escritores experimentados y neófitos, cuya combinación parió un puente intercultural e intergeneracional unido por la poesía.

Ahora, a unos cuantos días de que se publicó la convocatoria para la Segunda Antología, podemos anticipar la concurrencia de escritores internacionales con alta cualificación y otros más que, sin serlo, han trabajado durante un año para mostrar el resultado de su esfuerzo.

Quienes conformamos el equipo editorial de las Antologías Sabersinfin, podemos anticiparle varias sorpresas y muchas reafirmaciones de nuestro modelo en este nuevo emprendimiento.

Al momento de escribir este artículo hemos recibido trabajos de cinco países, esto nos anima a prever una amplia respuesta de la comunidad internacional de literatos.

En las próximas semanas iré reflexionando en este espacio sobre algunos de los aprendizajes, aportes y enseñanzas que nos ha dejado este empeño, pero, por ahora, comparto la convocatoria respectiva, esperando despertar su interés y atizar su deseo de participación:

Sabersinfin.com, proyecto internacional de educación permanente con quince años de existencia, y su plataforma editorial, invita a escritores de todos los países a participar en su Segunda Antología Internacional de Poesía, cuya finalidad es conformar un compendio literario incluyente de poesía actual que refleje la compleja realidad que vivimos, la temática será libre.

Bases

Envío

Los interesados deben enviar su propuesta al correo: antologiasabersinfin@gmail.com

En el asunto colocar: Segunda Antología Internacional de Poesía Sabersinfin / nombre del participante

Plazo

Desde el 2 agosto hasta el 15 de septiembre de 2021.

Texto

Podrá participar cualquier persona mayor de edad sin distinción de raza, género, religión o clase social. La extensión máxima de su propuesta es la siguiente: un (1) poema de 50 versos, o dos (2) de 25 versos. En prosa poética será máximo 500 palabras. No es indispensable que el material sea inédito. Deben enviarse en formato Word, con letra times new roman, número 12, a espacio simple. En una hoja aparte una semblanza biográfica que no exceda las 10 líneas, con letra del mismo tamaño y una fotografía actualizada con buena resolución en formato JPG.

Selección

El jurado estará integrado por poetas de amplia trayectoria, quienes realizarán la selección de los participantes.

Resultados

El 30 de septiembre de 2021 se darán a conocer a las personas que fueron seleccionadas.

Participación

Una vez que reciban el correo de aceptación e inclusión en la antología, se les enviará un comunicado a los poetas, donde se explicará los pasos a seguir. Entre ellos, un depósito de quinientos cincuenta pesos mexicanos (550.00 mn), si se trata de participantes mexicanos o radicados en el país, y para quienes tengan otra nacionalidad y radiquen en el extranjero deben depositar 35 dólares americanos. Con este depósito se garantizará el envío de la antología en PDF, y un ejemplar en físico. Además, la promoción de la obra de los poetas en entrevistas especiales, que se trasmitirán en nuestro portal Sabersinfin.com

La presentación del libro se hará de forma presencial en la ciudad de Puebla, México, con trasmisión simultánea para aquellos poetas que no se encuentren en la ciudad.

Se entregará una constancia de participación.

Derechos de autor

Cada participante conservará los derechos de autor de su obra y sólo concederá la autorización respectiva para que sean incluidos en la presente antología y en el portal Sabersinfin.com. Los derechos de autor de la antología serán de Sabersinfin.com

Hasta aquí la transcripción de la convocatoria.

Quienes estamos detrás de esta invitación, ratificamos nuestro compromiso con la gestión de espacios de educación permanente nacidos desde el seno de la sociedad civil, lo hacemos convencidos de que estamos viviendo momentos trascendentales y que la poesía es un pasaporte para pasar de forma activa a la historia.

Estamos trabajando para que la Segunda Antología Internacional de Poesía Sabersinfin sea mejor que su antecesora y que, aporte aprendizajes para todos y se consolide como un referente en su tipo.

Ojalá participes.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador permanente. Dirige Sabersinfin.com

