Pobreza por pandemia y Negligencia Parental

Recientemente conocimos los datos de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) los cuales indican que la pobreza crece en México y alcanza a 44 por ciento de la población

México tiene una población de 126 millones de habitantes y el número de mexicanos en situación de pobreza pasó de 51.9 millones a 55.7 millones.

Pues bien, el reciente crecimiento en número de pobres, obedece, principalmente a la desbastadora pandemia que estamos viviendo, sin embargo, y con base a datos que se han presentado durante muchos años, opino que; si bien es cierto la pandemia afectó seriamente a la economía, también hay que ver otros factores que han afectado seriamente a la vida de las familias mexicanas.

Esto no es para escandalizarse o deprimirse, más bien para que forme parte de un cambio, necesario para el mejoramiento económico de las familias.

Crisis económica en el sistema familiar

La familia es una estructura social que se construye a partir de un proceso que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por tanto, la familia puede surgir como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, y son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor; lo que estructuran y le brindan cohesión a la institución.

También la familia es un elemento activo, nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una forma superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más alto.

Ahora bien para la economía, la familia es una unidad al tiempo que un subsistema económico, que fluye socialmente como elemento receptor, a su vez que emisor, de fuerzas políticas y dinámicas productivas, que se modifican en contraste con los cambios históricos, de ahí la falta de bases sólidas provoca crisis por situaciones adveras, verbigracia, la pandemia.

Cabe mencionar que la familia cumple tres funciones básicas: económica, biosocial y cultural-espiritual.

En la función económica tiene como primera función la de asegurar la existencia física y el desarrollo de sus miembros y con ello, reponer la fuerza de trabajo de la sociedad. Esta función se materializa en todas las actividades que realizan sus integrantes con el fin de satisfacer sus necesidades materiales individuales y colectivas, es decir lo referente al trabajo que se realiza para obtener una remuneración económica para la subsistencia y manutención. Desafortunadamente la dejadez y desatino son algunas de las causas que generan, en una familia, dificultades relacionadas con el dinero que obtienen los integrantes y con la forma de distribuirlo.

De la creación y el desarrollo

La procreación, que es un proceso biológico que podría ser mucho más complicado todos la saben, pero es curioso eso que para la crianza hasta especialistas pretenden consultar

¿Cuántas veces hemos escuchado esto?

– “Los bebés no llegan con manual de instrucciones, por lo que educar a los hijos durante su infancia es siempre algo complejo”.

– “No es fácil ser padre”, “Nadie nos enseña a ser mamá o papá”

– “Esto de ser mamá o papá es una tarea muy demandante”.

En la educación de los hijos desde la familia, muchos buscan estos

“consejos”

– Los 12 errores más comunes de los padres

– ¿Cómo educar a los hijos e hijas sin lastimar?

– 7 consejos para la educación de los niños desde el contexto familiar

– Los niños no son adultos en miniatura

– El castigo no equivale a sufrimiento físico

– Crecer no es intrínsecamente doloroso

– Hay que valorar el poder educativo de los amigos

– Hay que predicar con el ejemplo

– Las pataletas son un reto, pero hay que afrontarlas con estoicismo

– Hay que dar pautas claras

Le invito a ver su entorno y de ser posible, preguntar a quién usted guste de su familia, que sean padres, si conoce los anteriores conceptos, le aseguro que todos, pero todos los conocen.

Entonces ¿qué pasa?

¿Qué es la negligencia parental?

Para tener claridad en lo planteado, entenderemos la negligencia, como el abandono, la apatía, el desgano o la indolencia que a veces lleva a descuidar el bienestar y el bien superior de los hijos.

Algunos de estos “errores” son subsanables y remediables en el corto plazo, sin embargo, algunas de nuestras acciones pueden generar una grave trasgresión de los derechos de las niñas y los niños y afectar de manera negativa y permanente en los contextos de pobreza y de privación en la que viven muchas familias.

La negligencia parental, es un tipo de maltrato infantil, ejercida por los padres o adultos responsables, sostenida en el tiempo que priva a los niños y las niñas del cuidado, protección y afecto que deben recibir de los adultos responsables que le rodean para un óptimo desarrollo integral. Por eso, todo lo que tenga apariencia de limitarse únicamente al mundo de la teoría no interesa demasiado.

La intuición paternal elimina pretextos

Otro pretexto que muchos padres tienen es no entender a sus hijos, cuando la intuición de padres, principalmente de madres, está desde que se engendra un ser humano.

El instinto es producto del contacto directo entre la mamá y su bebé, por eso es tan importante mantenerse presente en el desarrollo de este nuevo ser.

El simple hecho de observar al bebé con detenimiento siempre ha permitido a la mamá entender las expresiones de su hijo (pucheros, sonrisas, encogimiento de piernas, distintos tipos de llanto). Muchas veces la mamá detectará un quebranto y sospechará que su bebé tiene fiebre con sólo mirarlo. Esto, por naturaleza lo hace la mamá, y a mayor observación podrás entender y apoyar a sus hijos en sus vivencias y sentimientos, desde su nacimiento hasta cualquier edad.

Lo que se sabe desde hace mucho tiempo

La violencia económica se puede evidenciar en las familias, en sus hogares por las condiciones sociales del país y las pocas oportunidades de empleo que se presentan, lo cual da una predisposición o base sobre este fenómeno que afecta de manera directa o indirecta a todos los miembros de la familia sobre todo en hogares desintegrados.

Orfandad equiparada a la negligencia parental?

Si bien la negligencia parental, es un tipo de maltrato infantil, ejercida por los padres o adultos responsables, sostenida en el tiempo que priva a los niños y las niñas del cuidado, protección, también lo es que esta se puede equiparar a la orfandad, aun teniendo padres, lo que brindan los parientes y el aparato gubernamental, no es necesario para evitar ni para resolver ese problema social que representa la orfandad.

Cabe señalar que en México la omisión de cuidados (Negligencia parental) es sancionada por el Código Penal Federal (artículos 335 y 339) según lo marca el capítulo de “abandono de personas”.

¿Qué esperan los padres de familia para corregir el rumbo? Después del golpeteo económico por la pandemia, combinado con la dejadez, el desgano y la falta de ánimo para crear una mejor sociedad, ojalá el tema de la familia y la pobreza cambie de rumbo de lo contrario será cada vez peor la sociedad en que vivimos.

¿No cree usted?

