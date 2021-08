-Publicidad-

Tras tres meses de negociaciones, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea desistió de buscar la ampliación hasta 2024 de su periodo como presidente de la SCJN; en tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los ministros que se opusieron a esta reforma.

Este viernes en conferencia de prensa, el ministro finalmente se pronunció en contra de quedarse más tiempo del que establecía la ley en el cargo, y afirmó que terminará en 2022 el periodo para el cual fue elegido.

Lo anterior, pese a reconocer que la reforma al Poder Judicial, que el Congreso de la Unión aprobó en abril pasado a propuesta suya, requerirá de un amplio plazo para su implementación, con el fin de combatir la corrupción de jueces y magistrados.

“Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022 cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeras y compañeros ministros”, expuso.

Detalló que tomó esta decisión tras reunirse con el ministro José Fernando Franco González, para conocer el proyecto de resolución sobre la consulta extraordinaria que propuso al Pleno de la Corte, a fin de que los 11 ministros se pronunciaran sobre la ampliación de su mandato.

Aseguró que, en el año y medio que le resta como presidente de la Corte, seguirá trabajando por consolidar “un combate definitivo y categórico en contra de la corrupción, por desterrar el nepotismo, por terminar con el acoso sexual y por llevar a una justicia a la gente más pobre, más necesitada y más pobre”.

Agradeció al presidente de la República respaldarlo para ampliar su mandato, pero señaló que, el jueves, le comunicó “por deferencia” que no renunciaba de plano a dicha posibilidad.

De esta manera, Zaldívar Lelo de Larea deja el camino libre para que la SCJN declare inconstitucional el artículo 13 transitorio de la reforma judicial, el cual le ampliaba el mandato.

Ministros no quieren que se acabe la corrupción: AMLO

Horas antes, en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador acusó que cuatro ministros del “antiguo régimen” se opusieron a la ampliación de periodo de Zaldívar Lelo de Larrea porque “no quieren que se acabe con la corrupción y nepotismo en el Poder Judicial”.

“Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Zaldivar, que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial que urge porque jueces, magistrados y ministros están echados a perder, hay excepciones honrosas, pero en general, el Poder Judicial está podrido”, recriminó el mandatario.

También recordó que los ministros opositores aprobaron en el sexenio pasado una ampliación del periodo de los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) “porque les convenía y recibían instrucciones en ese sentido”.

“Ahora no quieren (ampliar el mandato a Arturo Zaldívar), porque los machuchones no quieren que se limpie el Poder Judicial”, aseguró el presidente López Obrador.

Adelantando el desistimiento de Zaldívar Lelo de la Larrea, comentó que veía “muy difícil” que prosperara la ampliación de su mandato.

Zaldívar pide al presidente del Tepjf desistir

La decisión de Zaldívar Lelo de Larrea se da en medio de la crisis provocada por la destitución de José Luis Vargas Valdez como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual fue operada por cinco magistrados, quienes pusieron en su lugar a Reyes Ramírez.

“… la permanencia en la presidencia del Tribunal del magistrado José Luis Vargas ya no es viable, no hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice que sigue ostentando. Y me parece que con realismo y responsabilidad debería dar un paso a lado y permitir que se retome el canal de institucionalidad por el Tribunal”, expuso

Lo anterior, tras reunirse con la magistrada y cuatro magistrados que destituyeron a Vargas Valdez, ante lo cual indicó que ayudará en lo que pueda para terminar con el conflicto, y que espera que no se llegue a una crisis constitucional.