Al señalar que algunos docentes de la BUAP carecen de certeza laboral, la aspirante a la rectoría, Guadalupe Grajales Y Porras, urgió revisar las condiciones y salarios de los profesores, en concordancia al aumento de la matrícula estudiantil.

En entrevista con Ángulo 7, la exsecretaria General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) consideró que, de no realizar este análisis, no se puede garantizar a los alumnos que sus maestros estén enfocados en la enseñanza, por lo que planteó un aumento “gradual” del sueldo, de hasta un 20 por ciento.

“No es posible que nosotros, como universidad, podamos alcanzar esa profesionalización de la enseñanza si el docente no tiene como centro de su actividad laboral la propia universidad; tiene que estar buscando en distintos lugares la manera de solventar su vida, si es muy importante que la universidad eche a andar una política del fortalecimiento de la planta”, expuso.

Grajales Y Porras refirió que son los docentes cátedra -también llamados hora clase- quienes reciben los horarios más incómodos y demandantes, por lo que, señaló, es necesaria la apertura de plazas de medio y tiempo completo.

Si bien en 2020 la BUAP logró la apertura de plazas de tiempo completo, a cambio de implementar un programa de rechazo cero a preparatorias, la aspirante aseveró: “esto no debe ser esporádico, tú debes de planificar el crecimiento de tu planta, en términos del crecimiento de la matrícula”.

Hay “depreciación” de docentes

Cuestionada respecto a las condiciones precarias de algunos docentes, Grajales Y Porras indicó que ha habido una “depreciación” de los profesores, al señalar la falta de un programa que “profesionalice” a los académicos, a fin de formar una planilla “sólida y que ofrezca calidad”.

“Dirán que el termino de facilitador está inscrito en un modelo que genera una teoría y equis, equis; (pero) los nombres cuentan, un profesor no es un facilitador, es un profesor: es alguien que se ha preparado, que ha estudiado, que tiene las credenciales para ofrecer sus servicios como docente, no me gusta el termino, deprecia la labor del docente”, asintió la aspirante.

En este sentido, afirmó que la BUAP debe dar condiciones para que sus docentes “estén enfocados en su enseñanza y no sea tarea de mientras”, luego de confiar que se podría estimular un programa para profesionalizar a los maestros, mediante facilidades para obtener un nuevo grado.

Ve presión a comunidad

Grajales y Porras acusó, sin realizar señalamientos directos, de presión y presumibles actos de chantaje a miembros de la comunidad universitaria, a fin de apoyar a un perfil que también pretende competir en la sucesión del rector, Alfonso Esparza Ortiz.

Lo anterior, ante la pregunta de este medio, sobre el aparente respaldo institucional que recibe la aspirante a la rectoría Lilia Cedillo Ramírez, exdirectora del Centro de Detección Biomolecular de la BUAP, que recientemente se destapó en la contienda.

“Uno como aspirante puede solicitar el apoyo de los compañeros y me parece totalmente legítimo, lo que no se vale es pedirlo presionando, obligando a las personas a pronunciarse; que se pronuncie en el voto, que vote libremente, que tenga varias opciones”, declaró Grajales Y Porras.

Cuestionada directamente sobre el responsable de estas acciones, la exsecretaria evitó señalar a alguien; no obstante, señaló que el actual proceso de votación en la BUAP es lo que permite la coacción de la comunidad.

“No sé, no puedo señalar a nadie por supuesto; pero no es cosa de señalar a las personas, si no de ver al sistema, yo creo que hay que perfeccionar, esta primera etapa de la famosa auscultación se presta a esto, y eso hay que evitarlo”, respondió la exsecretaria.

Grajales Y Porras se pronunció en contra del proceso de auscultación, un requisito que deben cumplir los aspirantes antes de ser candidatos, mientras que defendió el sistema de votación sectorial, que cuenta los votos por bloques estudiantes y académicos, al considerar que aún resulta efectivo.

De igual forma, insistió en que se debió renovar el Congreso Universitario, máxima autoridad de la BUAP, antes de que se diera luz verde a la elección del rector, pues sus actuales miembros terminaron su periodo en marzo de este año.

Confió que lograra entrara a la boleta para la elección a rector, mientras que rechazó que fuese a declinar en algún momento de la contienda, al decir “estoy comprometida con la universidad y conmigo”.