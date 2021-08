Sobornos entre ediles y desacuerdos en la Tesorería

-Publicidad-

Armando Morales deja la Tesorería en medio de fuertes discrepancias

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que la salida de Armando Morales Aparicio de la Tesorería del ayuntamiento de Puebla está lejos de ser una simple renuncia; su decisión de retirarse a 70 días de que concluya la gestión de Claudia Rivera Vivanco obedece en realidad a un desacuerdo de fondo sobre el cierre presupuestal y financiero de esta administración municipal.

Dicha discrepancia la tuvo el tesorero ni más ni menos que con su jefa, la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, la tarde noche del miércoles.

Armando Morales había enviado a los titulares de dependencias y entidades del ayuntamiento un calendario del proceso de pre-cierre y cierre de la actual administración municipal, que la mayoría de los secretarios han ignorado en aras de gastarse la totalidad de los recursos que les fueron asignados o de obtener ampliaciones presupuestales extraordinarias que tendrían que ejercer y comprobar a más tardar el 8 de septiembre.

La presidenta municipal le pidió al tesorero flexibilizar ese calendario, para permitir a las dependencias y entidades municipales no solo ejercer los recursos que les fueron presupuestados, sino para disponer de ampliaciones para obras, acciones y programas emergentes o de última hora.

El tesorero no estuvo de acuerdo, le advirtió a Claudia Rivera que esa situación podría comprometer el cierre de su administración y la entrega-recepción, y dejarla a ella y a él vulnerables, en caso de que los contratistas no terminaran las obras, los proveedores no cumplieran con la entrega de los bienes y servicios contratados, y las dependencias no recabaran en tiempo y forma la documentación completa y debidamente requisitada y los comprobantes de pago de las últimas ministraciones que hubiesen recibido.

Alcalde entrante quiso sobornar al edil saliente de Huauchinango

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que a 10 semanas de que se de el cambio de los gobiernos municipales, algo que ha llamado poderosamente la atención es que en Huauchinango no hay el más mínimo acercamiento entre el edil saliente Gustavo Vargas Cabrera y el alcalde electo Rogelio López Angulo, pese a que aparentemente no hay conflicto entre ambos frente a la opinión púbica. Sin embargo, al parecer ese atraso en el proceso de entrega-recepción del ayuntamiento se debe a una historia de un fallido intento de financiamiento electoral.

Para nadie es un secreto que el edil morenista Gustavo Vargas se opuso y luchó hasta el último aliento para que Liliana Luna Aguirre no fuera la candidata de Morena a la alcaldía de Huauchinango, lo que en mucho abonó a la derrota de la segunda.

Y que, en ese esquema, hubo beneplácito, alegría, un fuerte respiro de tranquilidad del actual presidente municipal cuando el pasado 6 de junio se dio el sorpresivo triunfo en las urnas de Rogelio López Angulo, el aspirante del Panal y quien ya fue edil bajo las siglas del PRI.

La 4T, empresa de Estado

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que la Cuarta Transformación ya se convirtió en toda una empresa del Estado: La 4T

Asumió el control del sector energético, impone precios controlados a la venta de gas, creó bancos del Bienestar, provee medicinas, maneja vacunas, subsidio al campo, la educación, la cultura, además que construye aeropuertos, refinerías y trenes turísticos.

Y ahora hasta se mete de lleno al bacheo de calles.

Un modelo de Estado como rector de la economía nacional, en la que nadie le compite y menos se rebela a las disposiciones.

Tres años bastaron al presidente Andrés Manuel López Obrador para meterse en todas las actividades productivas, bajo la premisa de primero de los pobres, antes que las ganancias del mercado.

INE, el pagano

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que no, no es sorpresa que en el discurso oficial se intente culpar al INE por el 7% de participación que tuvo la consulta del pasado domingo.

Al contrario, de acuerdo a la estrategia de ataques sistemáticos que desde la presidencia se ensaya obsesivamente contra el Instituto, esto era lo que términos beisbolísticos se le conoce como un “strike cantando”.

No tuvieron elementos reales, claros, contundentes para cuestionar a la autoridad electoral en el proceso del 6 de junio.

Lo que sucedió aquel domingo en términos de organización y certeza en los resultados, jamás empató con los anuncios de fraude anticipado que sazonaron varias mañaneras.

Tampoco existe una causa real -más allá del enojo por la muy pobre respuesta ciudadana a la convocatoria del gobierno federal- para poner en entredicho su papel en la consulta.

Fueron instaladas el 99.95% de las mesas.

Toledo, Bartlett y Piña, sus condiciones los igualan

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que habrá quien se pregunte si existe alguna coincidencia entre Mauricio Toledo, Manuel Bartlett y Mariano Piña, el primero diputado federal, y los otros dos gobernadores de Puebla, aunque de origen tabasqueño y guerrerense.

La existe.

Con un recibo de luz a nombre de otra persona Mauricio Toledo “comprobó” su residencia en San Matías Tlalancaleca, pero su última declaración patrimonial de 2020, está fechada Michoacán, ósea que no se encontraba viviendo ni en la Ciudad de México, ni en Puebla.

El “hábil” diputado que se ha salvado del desafuero, usó una maña que no es nueva y que en Puebla, lleva décadas.

En 1986, cuando Miguel de la Madrid hizo gobernador a Mariano Piña Olaya, estrenó la estrategia sacando una acta de nacimiento en Champusco, un pueblo desconocido colindante con Guerrero.

