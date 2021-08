-Publicidad-

Brenda Paola Cabello Mendoza, exalumna de la BUAP que se amparó ante un juez para evitar ser expulsada de la maestría en Ciencias Políticas, acusó al Comité Académico de incumplir su reincorporación al programa, pese a que se notificó a un juez.

Dicha comitiva notificó al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo que Cabello Mendoza sería inscrita a la maestría de manera directa en 2021, luego de ser cesada en 2021; no obstante, ahora la universidad pide realizar un nuevo proceso a la estudiante.

Así lo denunció la joven, en entrevista con Ángulo 7, donde acusó a la coordinadora del programa, Lilia Aguilar Balderas, de desentenderse de la propuesta, realizada por el comité el pasado 6 de abril, al aducir que se trató de “un debate, sin carácter oficial entre los miembros”.

Según consta en el expediente del juicio de amparo indirecto 389/2021, la maestría indicó a la autoridad judicial que se propuso el acceso directo de Cabello Mendoza al programa, pues ya realizó en 2021 el proceso y cumplió con los requisitos.

“El seis de abril de dos mil veintiuno, se reunió el Comité Académico de la Maestría de Ciencias Políticas a fin de buscar una solución a la inconformidad de la quejosa (…) reunión en la que se determinó como propuesta, entre otros puntos, que fuera aceptada para el siguiente proceso de admisión y que ingresara de manera automática en enero de dos mil veintidós”, según consta en el documento.

Es de mencionar que la exalumna fue dada de baja tras no presentar su certificado de licenciatura; no obstante, la legislación de la BUAP da una prórroga para cumplir dicho trámite, la cual no se le otorgó, por lo que recurrió a la instancia judicial.

Coordinadora se desentiende

Ya que, aparentemente, el asunto fue resuelto por las instancias internas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la juez del Cuarto Distrito, Blanca Alicia Lugo Pérez, determinó sobreseer el juicio de amparo, sin embargo, el comité negó la propuesta realizada a la estudiante.

A decir de Cabello Mendoza, al solicitar el oficio que corroborara los acuerdos, Aguilar Balderas dijo que este escrito “no existe”, por lo que ahora la estudiante teme una nueva vulneración de sus derechos en la universidad, así como un incumplimiento a la ley.

La joven acusó a la coordinadora de “mentir” ante el juzgado, pues en el expediente del juicio de amparo consta que el comité informó el planteamiento a favor de la exalumna.

Al quedar sobreseído el juicio, la joven adelantó que se agotará el reclamo ante la Defensoría de los Derechos Universitarios y demás órganos internos de la BUAP, pues reitera que su expulsión, a inicios de 2021, fue injustificada, pues fue la propia universidad no ha dado respuesta a su trámite de titulación.