El presidente del Club Barcelona, Joan Laporta, habló para los medios de comunicación respecto al caso de la separación de caminos entre el futbolista Lionel Messi y la institución blaugrana, así como los motivos que llevaron a dicha situación.

Este viernes 6 de agostos, el FC Barcelona sostuvo una conferencia de prensa en la que el actual presidente del club, Joan Laporta, dio la cara a la prensa, luego de que un día antes, el jueves 5, el equipo anunciara a través de un comunicado que su máxima figura, Lionel Messi, ya no estaría en el plantel para la siguiente temporada 2021-22.

A lo largo de este evento, Laporta, detalló los temas que propiciaron la salida del astro argentino, dejando entrever culpas a las administraciones anteriores e indicando sobre el futuro del equipo ante la salida de su más grande emblema en la historia reciente.

“Hemos recibido una herencia nefasta”

Lo primero que señaló el presidente es que hay una gran responsabilidad en las administraciones anteriores, quienes dejaron en un contexto crítico al club por sus malos manejos administrativos. Cabe recordar, que Laporta entró recién en marzo del 2021 para su tercer mandato ante la renuncia de su antecesor, Josep Maria Bartomeu, por los escándalos del “Barçagate”.

«Lamentablemente hemos recibido una herencia nefasta. Eso ha hecho que la masa salarial del club represente un 110% respecto a los ingresos. No tenemos margen salarial. Las normas de La Liga pasan por un ‘Fair-Play’ financiero que marca unas limitaciones. No tenemos margen salarial», dijo el presidente del equipo.

«Leo se quería quedar”

Sin embargo, a pesar de los problemas y de que Messi se encontraba sin equipo por la falta de una renovación de contrato desde el mes de julio, Laporta, dijo que el argentino deseaba seguir vistiendo el 10 “blaugrana”. De esta manera dejó en claro que por parte de los dos lados hubo un sentimiento de inconformidad por no haber podido arreglarse antes.

«Leo se quería quedar, por lo tanto no está contento. Nosotros queríamos que se quedara. Hay que agradecer a todos lo que han negociado por parte del club y de Leo…»Él se enfrenta como nosotros a la realidad ahora. Sabe que le deseo a él y a su familia lo mejor. El Barça es su casa.»

“No podríamos poner más en riesgo a la entidad”

Finalmente expresó que las únicas vías por las cuales el ganador de seis balones de oros hubiera tenido la oportunidad de quedarse no eran las más óptimas para el Barça, pues estas constaban de aceptar el convenio promovido por la misma Liga, en el cual, inversores, inyectarían dinero a los clubes españoles a cambio de un pago hecho a través de los derechos de trasmisión.

«La única vía para inscribir a Leo pasaba porque aceptáramos una operación que no vemos de ninguna manera interesante. Por el importe y lo que comporta…El acuerdo (con CVC) para recibir ese dinero el Barça tenía que hipotecar por medio siglo parte de los derechos audiovisuales del club, y no es lo que necesita la entidad. No estoy dispuesto a hacer eso por nadie», puntualizó Laporta.

¿Dónde parará Messi?

Si bien, aún es un misterio el próximo destino futbolístico de Messi, según lo reportado por Mauricio Pedroza de ESPN, las casas de apuestas, ya empezaron a apuntar los supuestos favoritos, poniendo en primer lugar una llegada al Paris Saint Germain con momios de -182, seguido por una reconciliación y permanencia en el conjunto “culé” con números de +300, y a su vez, seguido de los +500 del Manchester City y los +900 de un posible arribo a Estados Unidos y la Major League Soccer, mientras que finalmente en el quinto puesto se encontraría una opción en el Inter de Milán con +1200.