Federación destaca programas de Bienestar ante alza en pobreza

El aumento de dos puntos porcentuales, de 2018 a 2020, en la población en pobreza, dado a conocer por el Coneval, no toma en cuenta la importancia de la aplicación de los programas de Bienestar, señaló el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Así lo señaló en su conferencia de prensa matutina realizada en Los Cabos, Baja California Sur, donde destacó que uno de los distintivos de su gobierno son los apoyos que se destinan a la población.

Destacó que al menos en el 70 por ciento de los hogares más pobres reciben algún apoyo de Bienestar, como las pensiones a adultos mayores y niños discapacitados, estudiantes o campesinos en el programa Sembrando Vida.

Agregó que la moneda nacional no sólo no ha disminuido su precio, sino que se ha incrementado, además de que el salario mínimo subió 50 por ciento en términos reales, lo cual no ocurría desde hace 30 años.

Aseveró que la medición del bienestar no sólo debería depender de los indicadores económicos, por lo que tendría que modificarse la metodología que hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Refirió que la crisis del año pasado provocó una caída en la economía del 5.8 por ciento, lo cual no sucedía desde 1930, pero ya hay una plena recuperación, pues se espera que este año el Producto Interno Bruto (PIB) se incremente en 6.3 por ciento.

Cabe mencionar que el Coneval dio a conocer que el porcentaje en situación de pobreza creció de 41.9, en 2018, al 43.8 por ciento, en 2020, de la población; es decir, aumentó de 51.9 a 55.7 millones de personas.