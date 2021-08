-Publicidad-

Jaime Lozano, director técnico en turno de la selección mexicana sub-23, misma que se encuentra disputando los juegos Olímpicos de Tokyo 2020, confirmó que después de su juego contra Japón por el tercer lugar de la competencia dejará su cargo en el equipo.

En conferencia de prensa de este jueves 5 de agosto, previa al juego de la medalla de bronce por el Torneo Olímpico de Fútbol Varonil de Tokyo 2020, el estratega del conjunto mexicano sub-23, Jaime Lozano, informó sobre sus planes post Juegos Olímpicos, confirmando que al término del evento este dejaría el mando de la selección nacional.

“Lo he comentado a lo largo de estos Juegos Olímpicos, estoy agradecido porque me toca vivir esto y afortunadamente lo pude hacer. Nos toca jugar el 6 y aquí acaba mi participación con selección nacional, me quiero despedir con la gente por la que hago esto. No están todos, pero está la más importante… Para abajo no me veo”, mencionó Lozano.

Así mismo, a pesar de los tropiezos de México contra Estados Unidos durante sus dos últimos torneos del verano, Lozano, reafirmó su apoyo total al actual proceso por el cual transita la selección mexicana mayor, misma que se encuentra bajo las órdenes del director técnico argentino, Gerardo Daniel «El Tata» Martino.

“Creo que Gerardo Martino va a hacer un gran trabajo como lo viene haciendo con la mayor. Él tiene una gran generación, ha manejado muy bien el grupo, ha conseguido cosas muy importantes aunque en este último verano no salieron las cosas al final como hubiéramos querido, pero yo tengo mucha fe en que este proyecto nos va a dar cosas y alegrías muy lindas”, aseveró el entrenador

En cuanto al partido aludido como el último de Lozano en el banquillo «tricolor» entre México y Japón, este, se estaría llevando a cabo por la madrugada del 6 de agosto, a las 04:00 del centro de México, 18:00 de Japón.