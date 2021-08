-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que al interior de su gobierno existen posturas distintas sobre el caso de la huelga en Notimex, que inició desde mediados del año pasado, y señaló que espera que el conflicto se resuelva lo antes posible.

En su conferencia de prensa matutina, aseveró que existe falta de transparencia en el paro de actividades de la agencia de noticias y que hay quienes están interviniendo desde fuera con el propósito de que no exista una solución.

Destacó que es verdad que en las secretarías de Gobernación (Segob) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) existen posturas diferentes sobre cómo resolver la huelga.

Por ello, pidió “flexibilizarse”, que se busque un arreglo, ya que no se resuelve nada “manteniendo posturas irreductibles”; además, pidió no confundir a los trabajadores con los directivos y líderes sindicales, quienes no actuaron de buena forma en pasadas administraciones.

Cabe recordar que el conflicto que devino en una huelga se generó entre la directora de Notimex, San Juana Martínez, quien señaló prácticas de corrupción en la agencia de noticias, mientras que el sindicato acusó despidos injustificados.

Alza en tarifas DAC de CFE es del 9%, aclara García Vilchis

Por su parte, Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de Presidencia, aclaró que la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha aumentado 20.9 por ciento, como lo aseveró el periódico Reforma, sino 9.1 por ciento, pues se tiene que tomar en cuenta la inflación.

En la presentación del “Quién es quién en las mentiras de la semana”, refirió que la tarifa por cargo ha tenido un alza de .74 por ciento mensual y la de kilowatt por hora lo ha hecho en 2.8 por ciento, lo cual es menor a la inflación.

Destacó que por la pandemia, el gobierno tomó la decisión de que aquellos hogares que sean de bajo consumo y sobrepasen el mismo, no sean reclasificados como de alto consumo, lo cual ha significado un gasto de 13 mil 261 millones de pesos para la CFE.



AMLO señala gasto de expresidentes en medios

López Obrador señaló que en los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, se dieron 2 mil 92 millones de pesos al periódico El Universal, destacando la última administración que destinó mil 450 millones.

Agregó que en el caso de Reforma se otorgaron un total de 978 millones de pesos, lo cual es relativamente “poco”, pero se tiene que tomar en cuenta que es “financiado” por grupos de intereses.

Destacó que ambos medios son dos de sus principales opositores y achacó su comportamiento a que dejaron de recibir recursos públicos.