¡Al estilo Hollywood! MLS presenta a su equipo All-Stars

La Major League Soccer (MLS) y el entrenador estadounidense, Bob Bradley, revelaron la lista de los mejores futbolistas de la liga durante la temporada 2020-21, con el cual conformaran el equipo que enfrentará a las figuras de la Liga MX.

Por la mañana de este miércoles, la MLS reveló a través de sus redes sociales su equipo de las estrellas de este 2021, el MLS All-Stars, misma que será comandada por el ex-director técnico de la selección de los Estados Unidos y actual entrenador de Los Angeles FC.

La lista se difundió a través de imágenes que hacían alusión al famoso “Paseo de la fama de Hollywood”, mismo que se caracteriza por el uso de estrellas en el suelo en cual se plasmaron los nombres más importantes de la cultura pop.

Las estrellas

En la portería se destacó el nombre del peruano Pedro Gallese, viejo conocido de la liga mexicana por su paso con el Veracruz y que ahora milita en el Orlando City. Además, apareció Matt Turner, arquero del New England Revolution y que participó en la final de la Copa Oro 2021 en la que Estados Unidos se llevó el triunfo contra México.

Last, but certainly not least, the Goalkeepers! 🧤 pic.twitter.com/UeLlG1Xz32 — Major League Soccer (@MLS) August 4, 2021

En la defensa se encontraron nombre como Walker Zimmerman del Nashville Soccer Club; Jesús David Murillo de Los Angeles FC; Miles Robinson del Atlanta United; James Sands del New York City; Julían Araujo del LA Galaxy, Alex Roldan, Yeimar Gómez Andrade y Nouhou Tolo del Seattle Sounders.

Holding it down in the back, the Defenders. 💪 pic.twitter.com/VGEabkdHVp — Major League Soccer (@MLS) August 4, 2021

Para el medio campo, aparecieron Eduard Atuesta de Los Angeles FC; Carles Gil del New England Revolution; Damir Kreilach del Real Salt Lake; Cristian Roldan y João Paulo del Seattle Sounders; Emanuel Reynoso del Minnesota United; y Lucas Zelarayán del Columbus Crew, ex tigre.

Next, we have the Midfielders. ✨ pic.twitter.com/6nHsa25KIc — Major League Soccer (@MLS) August 4, 2021

En la delantera, quienes sobre saliron fueron los mexicanos Javier “Chicharito” Hernández del LA Galaxy y Carlos Vela de Los Angeles FC, así como el portugués Lauis Almeida “Nani” del Orlando City, mismos que serán acompañados por Gustavo Bou y Tajon Buchanan del New England Revolutio; Ricardo Pepi del FC Dallas; Diego Rossi de Los Angeles FC; Dániel Sallói del Sporting Kansas City; y el peruano ex del Morelia, Raúl Ruidíaz del Seattle Sounders.

Lights. Camera. Action! Introducing the #MLSAllStar Game pres. by @Target squad. 🌟 First up: the guys up top! pic.twitter.com/uZiiACwc73 — Major League Soccer (@MLS) August 4, 2021

En cuanto a la fecha que este grupo se estaría afrontando en contra de las estrellas de la Liga MX, será el 25 de agosto, en el Banc of California Stadium, Los Angeles, California.