En Inglaterra, una mujer pasó siete años en prisión tras asesinar a un anciano por haber abusado de su hijo de 12 años; el hombre ya tenía un prontuario de 24 delitos contra menores cometidos entre 1970 y 1990, pero se cambió el nombre, por lo que en un principio fue declarado inocente.

Fue en 2014 cuando el vecino de Sara Sands, Michael Pleasted, le ofreció trabajo al hijo de ésta -de 12 años de edad- en su tienda de abarrotes, lo cual fue aceptado por la madre de otros cuatro menores porque significaba una ayuda, además de que el anciano de 77 años era visto por los vecinos como un hombre amable.

Sin embargo, unas semanas después de que el menor -de nombre Bradley- comenzó a trabajar hubo un cambio significativo en su carácter además de que ya no quería ir a trabajar y hacía lo posible por no presentarse en la tienda, por lo que Sarah consintió que ya no regresara.

Pocas semanas después salieron a la luz acusaciones de otros niños contra Pleasted por abuso sexual, por lo que Bradley decidió contar que también había sido víctima del anciano, quien fue detenido pero finalmente liberado porque no se encontró alguna prueba para afirmar su culpabilidad, por lo que regresó a vivir a su casa.

Denuncia no procede

Sara decidió denunciarlo también, pero no recibió apoyo, por lo que decidió encarar al agresor de su hijo, pero la discusión subió de tono y terminó acuchillando al anciano.

En 2015, fue condenada a tres años de prisión por homicidio involuntario por pérdida de control, pero se sumaron otros tres años durante la apelación ante tribunales, pese a que luego se descubrió que Pleasted sí había sido llevado ante las autoridades por cometer abuso sexual contra menores entre 1970 y 1990, pero se había cambiado el nombre por lo que no aparecía en los registros.

En sus declaraciones, Sara afirmó que no volvería a asesinar al hombre, pero no se arrepentía, pues “al menos sé que no puede lastimar a nadie mal”. Finalmente, en días recientes de este 2021, la mujer finalizó su condena y quedó en libertad.

Fuentes: El Tiempo / Excélsior

