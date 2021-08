INE se dice satisfecho y absurdas ideas para incentivar vacunación

-Publicidad-

Arrasó el Sí, pero faltaron sufragios// Consulta popular no es vinculante// Gritones y uso de recursos públicos

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que no alcanzó el número de votos para que la consulta popular del domingo fuera vinculante. Se requerían poco más de 37 millones para ello y en los hechos sufragaron alrededor de 7 millones de mexicanos, en un ejercicio en el que la presunta autoridad electoral jugó muy sucio, siempre a favor de la mafia encabezada por los cinco últimos inquilinos de Los Pinos.

Sin embargo, en el ejercicio dominical arrasó el Sí: alrededor de 98 por ciento del total de votos, mientras el No apenas representó 1.5 por ciento y las abstenciones hicieron la diferencia para redondear el 100 por ciento. Con todo, el resultado no fue suficiente para que la consulta popular lograra su objetivo, es decir, que fuera vinculante.

La ley de Consulta Popular es una camisa de fuerza que desalienta a la democracia participativa, pues establece que el resultado de cada uno de estos ejercicios tendrá carácter vinculante sólo si se alcanza 40 por ciento de participación del listado nominal. En cambio, para una elección normal (democracia representativa) un voto de diferencia resulta más que suficiente para declarar ganador a uno u otro candidato popular.

Lo que sigue: el revocatorio de mandato

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que apenas resuelta por la vía negativa la Consulta Popular sobre exservidores públicos bajo sospecha delictiva, ha iniciado la marcha política y mediática rumbo a otro proceso participativo, que podría realizarse el 6 de marzo de 2022 para preguntar a los ciudadanos sobre la revocación o no del mandato del actual presidente de la República y de gobernadores de estados o jefatura del gobierno capitalino donde se hubiera asumido tal derecho y los mandatarios estuvieran en las correspondientes hipótesis de calendario (aquí, el correspondiente decreto presidencial: https://bit.ly/3s23eG5).

Activar esos procesos revocatorios, federal y estatales, estará en función de que los interesados junten (a partir del próximo noviembre) firmas correspondientes al tres por ciento de la lista nominal de electores correspondiente a cada caso, que tales firmas sean validadas, al igual que la pregunta correspondiente, y que se autorice el presupuesto público adecuado.

De entrada, ya hay materia para el debate y la impugnación: el Constituyente Permanente (formado por las cámaras de senadores y diputados federales, más los congresos estatales: https://bit.ly/3luvVKx ) dio, mediante un artículo transitorio, un plazo de 180 días para que el propio Congreso de la Unión expidiera la ley federal reglamentaria de esa materia. El plazo expiró el 20 de junio del año pasado.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Todo a su tiempo. Hay políticos como Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, quienes creen que aprobar leyes es cosa fácil. Pero se equivoca. Así lo dejó ver con sus comentarios ligeros sobre el trabajo del Congreso en torno a los desafueros, palabras con las que no estuvo de acuerdo el senador Ricardo Monreal, quien pidió respeto a los ciclos con los que se van tejiendo las iniciativas entre legisladores. No es de “enchílame otra gorda”, como dicen por ahí. Que no se preocupe don Alejandro, pues la intención es llevar a tribuna los temas del diputado Saúl Huerta, Mauricio Toledo y el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. El mensaje es claro: no se protegerá a nadie, pero todo con base al reloj legislativo. No antes.

2. Sin liderazgo. Cómo se nota que no hay un guía en Zacatecas. El llamado del gobierno de Alejandro Tello Cristerna para que los jóvenes de la entidad se vacunen contra covid-19 ha sido tan infructuoso, que se le ocurrió la peor manera de resolverlo. Aunque usted no lo crea, ante la baja afluencia de los zacatecanos para acudir a los módulos de vacunación, y el rezago en la vacunación en otros grupos de edad, que en promedio es de apenas 20%, en los 58 municipios de la entidad, el gobierno implementó un programa que busca motivar la vacunación entre jóvenes de 18 a 29 años y, por ello, ofrece como recompensa licencia de conducir gratis. Ideas tan absurdas son las que llevan a los funcionarios al fracaso. ¿Licencias como si fueran dulces?

3. Satisfecho. “Prueba superada”, afirmó el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, al reiterar que la Consulta Popular 2021 “fue exitosa”. Las condiciones de exigencia técnica, antes, durante y después de la jornada se cumplieron en tiempo y forma, a pesar de las “condiciones hostiles”, afirmó. “Quien diga que el INE no quería la consulta o no hizo lo que tenía que hacer para que hubiera una consulta exitosa, miente”, recalcó. “Ayer demostramos que el INE es una institución que se debe a la ciudadanía y que, de la mano de la ciudadanía, fue exitosa. Muy contento. Muy satisfecho, la consulta fue a todas luces exitosa”, remarcó. La sonrisa le durará poco. La andanada de Morena para renovar el INE no cesa ni da visos de tregua. Agárrese.

