Regulan precio de gas LP y tercera ola pega duro a Campeche

Gas LP a precios justos// Desde ayer los fija la CRE// Protección consumidores

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que desde la aprobación de la denominada reforma energética de Enrique Peña Nieto, éste y sus corifeos no dejaron de presumir que con las modificaciones constitucionales que permitieron la incorporación plena del capital privado al sector energético nacional (aunque desde antes su participación resultaba más que notoria) se reducirían los precios de todo tipo de combustibles, entre ellos, desde luego, el correspondiente al gas licuado de petróleo (LP), el de mayor consumo en la República.

Como era previsible pasó todo lo contrario, y a raíz de la liberación de precios –producto de tal reforma– ha sido permanente el alza al consumidor en el combustible citado. La integrante de la Comisión Reguladora de Energía Norma Leticia Campos Aragón documentó que al finalizar 2017 el precio del gas LP subió 33.3 por ciento y en 2020, 16.7 por ciento, pese a que la CRE presentó ante la Comisión Federal de Competencia Económica una denuncia al detectarse inconsistencias en la fijación de precios establecidas por agentes económicos que participan en la distribución del energético ( La Jornada, Alejandro Alegría).

Sólo en el primer semestre de 2021 el precio del gas LP registró un alza superior a 20 por ciento –lo que impacta en la inflación– y parecía que la injustificable carrera alcista no tenía fin, en el entendido de que a nivel internacional sí se han registrado bajas en los precios del energético, de tal suerte que no ha habido una trasferencia justa de precios al consumidor.

Ganadores, los expresidentes

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que tal vez, en lo inmediato, los únicos ganadores del inaugural ejercicio consultivo de ayer hayan sido los expresidentes de la república y, en general, la clase política corrupta.

En realidad, la primera Consulta Popular nacional con sustento legal llegó herida de muerte al domingo de la votación, y no fue solamente por el manejo que la cúpula del Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó al proceso, con Lorenzo Córdova y Ciro Murayama utilizando los ingredientes de la insuficiencia presupuestal, la laxitud de la pregunta oficialmente establecida y las “complicaciones” operativas, para dar continuidad a la larga batalla que sostienen con la Presidencia de la República y Morena.

El declive inició en octubre de 2020, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó en cerrada votación (seis sufragios a favor, contra cinco) el dar carácter constitucional a la propuesta en general de la citada consulta y luego, por ocho votos contra tres, reformuló muy a la baja la propuesta presidencial, que expresamente planteaba la acción justiciera contra expresidentes citados por nombre y apellidos, para dejar la pregunta oficial convertida en un amasijo de indefinición, en un desaliento de origen, en sideral demagogia judicial que no llevaría a ningún aterrizaje verdadero, realmente vinculatorio.cccxxc

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que Bueno para nada. La administración de Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, ha estado plagada de excesos y omisiones. ¿Será acaso que sus dos años de gobierno sólo alcanzaron para dejar temas pendientes y sacar de control al sistema? Después de su criticada decisión de privatizar el Club Campestre, levantando ámpula en la sociedad, ahora, a propuesta de Bonilla, el Congreso estatal trasladó la administración del agua a los ayuntamientos, sin siquiera consultarlos; también los autoriza a privatizar el servicio y los obliga a asumir las deudas ya existentes. Lástima: todo indica que su Ley del Agua es inconstitucional y todo indica que la Suprema Corte la dejará sin efecto. La buena: en una semana dejará de hacerle daño a su entidad. Por fin.

Gobierno-vitrina. Carlos Miguel Aysa González, el gobernador de Campeche, alertó que la tercera ola de covid-19 ha impactado de manera grave al estado, por lo que, con una tibieza exasperante, pidió a la población respetar las recomendaciones de la Secretaría de Salud para frenar los contagios. Tras evaluar los reportes relacionados con el coronavirus en la reunión virtual de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, donde también se abordaron temas de seguridad pública, llamó a los campechanos a no confiarse. ¿Y por qué Aysa González mejor no cierra parques infantiles, cines, prohíbe el acceso a las plazas comerciales y sanitiza espacios comunes y áreas públicas? Eso sería dar muestras de gobernabilidad. Lo otro, no.

Riña de antro. En un video que circula en redes sociales se observa la agresión que recibió en un estacionamiento el asesor legislativo en el Senado de la República, delegado del Partido Verde en Toluca, Luis Miranda Barrera. El joven de 25 años, hijo del compadre de Enrique Peña Nieto y exsecretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, renunció en febrero a la candidatura del PVEM a diputado federal debido a su inexperiencia política. En el video se aprecia que Miranda increpó a su agresor y éste intentó evitar la confrontación física, antes de soltar un golpe que mandó al piso al junior, para luego volver y patearlo en la cara. ¿Políticos de nota roja? No, gracias. Es lo que menos necesitamos en este momento.

