IPAM atiende problemas migratorios con inclusión en Puebla

Al participar en la inauguración de la 26º Conferencia Regional sobre Migración, el gobernador Miguel Barbosa Huerta destacó que su administración promueve una política migratoria de inclusión y basada en el respeto a los derechos humanos.

Dicho evento se llevó acabo en Puebla capital y fue presidido por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración federal, Alejandro Encinas Rodríguez.

En su mensaje, Barbosa Huerta expresó que no existe violación a los derechos humanos de los migrantes que recorren el estado, pues su gobierno respalda y hace suyos los ideales del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sobre el respeto y solidaridad entre los pueblos.

Refirió que el Gobierno del Estado siempre tendrá la apertura para colaborar con la federación en los temas migratorios, por lo que, dijo, se sumará a los acuerdos tomados en la Conferencia Regional sobre Migración para trabajar a favor de las y los migrantes que transitan por la entidad.

Barbosa Huerta recordó que el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), a través de las tres sedes de “Mi Casa es Puebla”, brinda atención de calidad a las y los poblanos que radican en Estados Unidos para que tengan mejores oportunidades y sus derechos humanos sean respetados.

Agregó que la migración es un fenómeno que se presenta no solo en México sino a nivel mundial; sin embargo, resaltó que en la entidad no existe desinterés en este tema, por lo que el gobierno del estado coordina acciones con la federación para que las y los migrantes no padezcan situaciones adversas.

