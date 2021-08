-Publicidad-

Al denunciar hasta 20 crímenes de odio al mes contra la comunidad LGBT en Puebla, la Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS) acusó nulo avance en las averiguaciones, por lo que exigió a la FGE acciones al respecto.

Lo anterior luego de que el colectivo, acompañado de los familiares de Gonzalo Faustino Potrero, condenaran el asesinato del joven, en el cerro del Marquéz de la junta auxiliar de la Resurrección el pasado 26 de julio, sin que a la fecha haya algún detenido.

María José Flores Serrano, integrantes de la APPS aseguró que, similar al caso de Faustino Potrero, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Comunidad LGBT, no ha iniciado siquiera las investigaciones, por lo que culparon a su titular Margarita Aguilar Vásquez.

Cuestionada al respecto, la joven aseguró que, al mes reciben un promedio de 20 denuncias por crímenes de odio, cómo lo serían asaltos a casa habitación, agresiones y amenazas, en los cuales -acusa- la autoridad no ha comenzado las investigaciones.

En este sentido, el colectivo, integrado por personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Trans (LGBT) exigió la remoción de Aguilar Vázquez, a quien responsabilizaron de los supuestos atrasos.

«No pasa nada, estamos viendo que no pasa nada, no ha habido recolección de testimonios, no hay interés», acusó el colectivo.

Si bien reconocieron la creación de esta unidad, apenas en noviembre del año pasado, aseguraron que no ha habido la respuesta adecuada, al sostener que los expedientes se «acumulan».