Con corte a las 10:30 de la mañana, la Junta Local del INE en Puebla reportó el 98.4 por ciento de las casillas abiertas para la consulta popular de este domingo, que son 2 mil 894, así como algunos incidentes menores como propaganda política.

Lo anterior, durante la reanudación de la sesión permanente en dónde se señaló que las otras 47 restantes no han informado el motivo del por qué no han abierto, ya que podría ser por falta de señal o porque no han llegado los funcionarios.

En su informe parcial, el Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que en el distrito 11 con cabecera en la capital faltan ocho mesas receptoras por instalar, por falta de funcionarios de casilla, mientras que en el 12, igual en la ciudad de Puebla, falta una por el mismo motivo.

Por su parte, en el distrito 7 de Tepeaca se reportó que falta la instalación de siete mesas receptoras debido a que no habían llegado funcionarios, y para el distrito 15 de Tehuacán falta pasar su reporte.

Respecto a incidentes, indicaron que hasta el momento sólo se han reportado la instalación de propaganda política a las afueras de las mesas receptoras aunque no dijeron cuántos ni en qué zonas de la capital o el estado.

Es necesario mencionar que en total son 2 mil 941 casillas las que se dispusieron para este ejercicio, mismas que estarán abiertas hasta las 6 de la tarde para todos los que quieran salir a votar sobre la consulta popular.