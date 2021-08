-Publicidad-

Cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, la naturaleza siempre logra sorprendernos, como lo que a continuación te vamos a contar. Y es que científicos reportaron el hallazgo de Bob Esponja y Patricio en la vida real, a más de 200 millas de Nueva York.

Como lo estás leyendo, fue entre el 30 de junio pasado y el 27 de julio cuando el científico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) Christopher Mah, descubrió la versión en la vida real de los famosos amigos.

I was not expecting SNOPES! *laugh* Does This Photo Show a ‘Real-Life’ Spongebob and Patrick? https://t.co/wincUQ0989 via @snopes

— Christopher Mah (@echinoblog) July 31, 2021