-Publicidad-

La Federación de Estudiantes Revolucionarios «Rafael Ramírez» (Fnerrr) aseveró que no permitirá el regreso a clases en sus escuelas agremiadas, a menos que se haya vacunado contra el Covid-19 a un 70 por ciento de la población; por lo que anunciaron manifestaciones.

En rueda de prensa este jueves, jóvenes integrantes de dicha asociación insistieron que no hay condiciones para actividades presenciales; sin embargo, aceptaron que es «necesario y urgente», a más de un año que se suspendieran por la pandemia.

Los quejosos aseguraron que en escuelas de la capital poblana, la Mixteca y la Sierra Norte de la entidad hay una situación «crítica» de las escuelas, siendo que una parte no cuenta con los servicios necesarios.

Afirmaron que, de las escuelas que integran a la Fnerrr -unas 100-, 2 de cada 10 no cuentan con aulas amplias para procurar la sana distancia, mientras que 4 de cada 10 no cuenta con agua potable y el 30 por ciento carece drenaje, lo cual reprobaron.

Los jóvenes dijeron haber reunido la opinión de 15 mil estudiantes de escuelas agremiadas de los cuales el 62 por ciento no está de acuerdo con el regreso en las condiciones que existen actualmente.

Por lo anterior, anunciaron que el próximo jueves 5 de agosto, a las 10:00 de la mañana, realizarán cadenas humanas frente a los palacios municipales de Puebla capital, Atlixco, Acatlán, Huauchinango, Amozoc, Ocoyucan, Zacatlán, Teziutlán Huitzilan de Serdán e Izúcar de Matamoros, simultáneamente, para pedir a la Federación se agilice la inoculación.

Los estudiantes insistieron en que no están en contra del regreso, no obstante, aseguran que al no haber una vacuna avalada para aplicar a menores existe el riesgo de que aumenten los contagios en el país.

En días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el recreo a las aulas sigue en pie, siendo que lo consideró urgente por el atraso que provocará en el sistema educativo.