Inversiones en Sonora e impacto de pandemia en los bolsillos

-Publicidad-

Pandemia: grave impacto social // Enigh: influenza y Covid-19 // Calderón-Peña: que siempre sí

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que desde mediados de 2018, aún en el sexenio de Enrique Peña Nieto, resultaba notorio que la tendencia económica (la global y la de México) era descendente y que se avecinaban tiempos difíciles, y si alguien tenía duda ello quedó claramente de manifiesto en el transcurso de 2019. Sin embargo, la pandemia dio la puntilla a cualquier intento, nacional e internacional, de recomponer la situación y en 2020 todo cayó como castillo de naipes.

Algo similar sucedió 10 años atrás, cuando la economía (mexicana e internacional) se desplomó (de 2008 en adelante) y la pandemia de la influenza de 2009 terminó por hundir lo que a todas luces ya era caída libre. Sin embargo, esta plaga fue de mucho menor intensidad y duración que la del Covid-19, la que se ha prolongado por 16 meses y aún hace estragos a nivel global.

Sirva lo anterior para dar contexto a los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2020 divulgada ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre los que destaca que el impacto de la pandemia de Covid-19 sobre los ingresos de los hogares mexicanos se tradujo en una disminución de 5.8 por ciento en términos reales (de 53 mil 418 pesos en 2018 cayeron a 50 mil 309 en 2020).

Aquí la columna completa

Proceso judicial, ¿o comisión de la verdad?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que este domingo se realizará por primera vez una consulta popular con sustento constitucional, aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), procesos institucionales y resultados con probable verificación confiable. Antes, en este mismo sexenio en curso, se habían efectuado ejercicios carentes de los atributos mencionados, en aras de dar densidad política a decisiones en curso.

El estreno de esta forma de democracia participativa no cuenta con los mejores augurios, a pesar de que el platillo inicialmente programado parecería suculento para apetitos políticos tan desarrollados como los actuales: decidir con un “sí” o un “no” la suerte judicial de los expresidentes de la República vivientes, tan repudiados por una activa franja social, debería ser una dorada oportunidad de movilizaciones en estos momentos de una enorme ebullición política.

Sin embargo, esta consulta inaugural ha estado precedida de confusiones, contradicciones (el propio presidente de la República no votará), insuficiencia presupuestal y peleas entre poderes federales, el electoral y el ejecutivo. A 72 horas de la apertura de urnas para recibir los votos ciudadanos, continúa la indefinición respecto a la ubicación de las casillas, la información y promoción han sido notablemente bajas y el empuje cívico original, que consiguió 2.5 millones de firmas en favor del enjuiciamiento de los expresidentes, en quince días de trabajo, ahora parecería no estar en condiciones de alcanzar la cifra mágica de 37.4 millones de votantes, correspondientes al 40 por ciento del padrón electoral vigente.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Costoso maquillaje. El sustituto de Alejandro Moreno como gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, ha dilapidado un dineral tratando de lavarse la cara ante los medios. Los 143 millones 723 mil pesos gastados en publicidad por la administración estatal en el primer semestre de 2021 superaron el monto destinado a la Secretaría de Salud en la entidad, en 16 millones 771 mil pesos. Tan sólo la información trimestral, publicada por la Secretaría de Finanzas estatal, revela que en Servicios de Comunicación Social casi cuadruplica los 37 millones 574 mil pesos ejercidos en la Secretaría de Desarrollo Económico. Campeche vive en recesión económica crónica desde hace más de 15 años, y para colmo le tocan estos gobernantes. ¡Qué calamidad!

- Publicidad -

2. Limpio. El TEPJF revocó una sanción impuesta por el INE al gobernador electo de Zacatecas, David Monreal, luego de determinar que el Instituto lo castigó por un asunto distinto al de la acusación que interpuso el PRI. El tricolor se había quejado en contra de Morena por la omisión de un gasto en su fiscalización, por un video que fue difundido por la cuenta de Facebook del candidato. El INE encontró una aportación indebida en especie por parte de un sujeto impedido por la ley y, por eso, lo sancionó. Sin embargo, el Tribunal consideró que el INE debió informar a las partes y darles derecho de audiencia por la nueva infracción o abrir otro procedimiento, cosa que no hizo. No necesita un camino empantanado, sino entrarle de lleno a lo que sigue: gobernar. No le pongan piedras.

3. De promoción. “Haremos de Sonora y de la región noroeste de México un lugar de oportunidades, de inversión y crecimiento”, aseguró Alfonso Durazo, gobernador electo, en su gira de trabajo por Estados Unidos. En Washington informó sobre su reunión con el embajador Esteban Moctezuma y con el senador demócrata Ben Ray Luján: “Estoy seguro que haremos de la región binacional un lugar de oportunidades y crecimiento”. También tuvo una “gratísima reunión” con el consejo del Atlantic Council y su director, Jason Marczak, “quienes me invitaron a un encuentro con asociados para plantearme el interés que tienen en invertir en Sonora, en sus puertos, turismo y energía”, compartió. Todavía no comienza a gobernar y ya acarrea una lista de viables proyectos.

Aquí la columna completa