Equipo mexicano de softbol bota sus uniformes en bolsas de basura

La selección mexicana femenil de softbol se ha visto envuelta en el ojo del huracán ante una polémica con sus uniformes, pues supuestamente el plantel habría abandonado su equitación “tricolor” en bolsas de basura dentro de la Villa Olímpica.

Este jueves, las redes sociales volvieron tendencia al equipo de softbol mexicano, mismo que recién el pasado 27 del mes terminó en la cuarta posición del Torneo Olímpico de Tokyo 2020. El motivo de la controversia, un aparente abandono de sus uniformes de la delegación en la basura.

La noticia fue difundida por las boxeadoras olímpicas mexicanas, Brianda Tamara Cruz y Esmeralda Falcón, quienes en sus perfiles de Twitter colgaron las fotos de sus hallazgos: los uniformes en las bolsas de basura. Sus publicaciones iban acompañadas de su opinión al respecto.

Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique: "nada" estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Que pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así.😭😔 @BriandaTamara @CONADE @COM_Mexico @voyxmex pic.twitter.com/nKm905Jk8o

Ante esto, Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol (Fed Mex Softbol), a través de un video, emitió una aclaración ante lo ocurrido, mencionando que dejaron los uniformes y equipo de juego como bates, guantes, caretas y demás, ante el exceso de equipaje que llevaban, sin siquiera pensar en el costo de los utensilios que dejaban.

Ante esta polémica, aficionados, personajes del deporte y de los medios de comunicación en general también se involucraron en este tema desde las redes sociales, dividiéndose entre los que magnificaban y criticaban las acciones realizadas por el equipo de softbol, y quienes minimizaban e incluso apoyaban la situación.

Tengo varias preguntas: ¿De dónde sacaron a las integrantes del equipo de sóftbol?. ¿Eran mexicanas estudiando en EEUU o hijas de inmigrantes? Jugaron muy mal, ¿Quién les dio el permiso, CONADE, COM, la Federación? Indignante, una majadería ver los uniformes tirados. Inaceptable! pic.twitter.com/nYMRhCmHox

Participé en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Utilicé dos uniformes, uno verde y uno blanco. En mi casa no tengo ninguno de los dos, y eso no me hace ni mejor ni peor mexicano. Paremos con el barato patrioterismo carajo!!!

— Luis García P (@GarciaPosti) July 29, 2021