-Publicidad-

Cerca de las 10:30 de la mañana de este miércoles, se registró un ligero sismo con una magnitud de 4.2 grados en la escala de Richter, mismo que tuvo su epicentro en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, de la capital, por lo que se evacuaron edificios.

Y es que en algunas lugares sonaron las alarmas sísmicas, y aunque en otros no, de todas formas fueron evacuado edificios gubernamentales y no gubernamentales siguiendo los protocolos por parte de Protección Civil, así como la evacuación de personas que recibirían la vacuna, aunque hasta el momento no se presentan daños.

El sismo, no ameritó alerta sísmica puesto que, no fue de alta intensidad, no fue perceptible, sin embargo, ocurrió durante el informe matutino del gobernador Miguel Barbosa, a quien le dio tiempo para dar aviso a la sociedad, al tiempo de indicar que “el sismo fue muy leve, estoy cierto va a ser sin ninguna consecuencia”.

La Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que tras el sismo se iniciaron los protocolos para descartar daños dentro de la entidad, el sismo fue prácticamente imperceptible y solo en algunas zonas se están haciendo revisiones y monitoreo.

Hasta el momento ya se continúan con las actividades sin ningún problema, al igual que otras dependencias gubernamentales.

En otro punto, el día de hoy, justo como en la mañana en 1957 un terremoto de magnitud de 7.7 con la Ciudad de México y Guerrero, dejando afectado al emblemático Ángel de la Independencia a este sismo se le conoce como el “sismo del ángel”.

Editado por. Elena Colorado