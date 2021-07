-Publicidad-

La gimnasta estadounidense, Simone Biles, ganadora de cuatro oros en Río 2016 y considerada como la máxima candidata a reivindicar su trono en la modalidad individual, anunció su retiro de las finales de la disciplina para atender su salud mental.

El pasado martes, durante la final de gimnasia artística por equipos, se suscitó un hecho poco común; el equipo estadounidense sufrió el retiro de su principal gimnasta, Simone Biles, a la mitad del evento y sin aviso, causando una gran pérdida para su selectivo, lo cual repercutió en el desarrollo y los resultados del evento.

Todo esto se dio luego de que Biles, en la prueba de caballo, no contó la mejor de sus actuaciones, consiguiendo puntaje de 13.733 por parte de los jueces, la más baja en su carrera dentro de una justa olímpica. Sin embargo, para ese momento no había un motivo concreto, dejando a las especulaciones supuestas lesiones físicas en la integridad de la gimnasta.

Fue hasta este miércoles 28 de julio, que USA Gymnastics, máximo organismo de la gimnasia en Estados Unidos, a través de su cuenta de Twitter, informó los motivos que llevaron a la gimnasta de 24 años a desistir de continuar participando en el evento, aunado a otra notica derivada de ella, el abandono definitivo de la misma Biles para las siguientes finales olímpicas individuales por disputarse.

Mediante un comunicado se dio a conocer que la multimedallista olímpica y mundial fue evaluada por los médicos, entre los que, junto con la deportista, llegaron a la conclusión que lo primordial en ese momento era que se dedicara al tratamiento de su salud mental antes que competir. Del mismo modo, se aclaró que su compañera de equipo Jade Caery estaba a la disposición de tomar la plaza que Biles había dejado vacante para la final.

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o

— USA Gymnastics (@USAGym) July 28, 2021