-Publicidad-

Durante los 3 años de la actual Legislatura, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso recibió 198 iniciativas, de las cuales solo 79, que es el 40 por ciento, fueron dictaminadas, mientras que el resto no avanzó porque las otras comisiones involucradas no sesionaron.

Así lo señaló en entrevista con este medio, la diputada priista, Rocío García Olmedo, presidenta de dicha comisión, quien señaló que hubo “falta de voluntad política” para que avanzaran y muestra el rezago legislativo que se heredará.

Indicó que la mayoría de las solicitudes se analizaron con las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside la morenista Vianey García Romero, así como la de Administración y Procuración y Justicia, que está a cargo de la petista, María del Carmen Cabrera Camacho.

Detalló que las 79 que se dictaminaron y aprobaron fueron solo porque se turnaron a su comisión, mientras que las otras 119 se enviaron a dos o más, pero que debido a que no sesionaron, se quedaron en la congeladora.

Esto, dijo, a pesar de que la Ley Orgánica del Congreso local establece que deben sesionar, por lo menos una vez al mes, pero hubo muchas “no lo hicieron”, ya que de las 35 comisiones que se tienen, solo siete cumplieron con eso.

“Sí hubo muchas iniciativas que no se pudieron concretar y eso se demuestra con los números el gran rezago que hubo, pero en las unidas es donde se atoró todo, porque al ser en conjunto con otras, muchas ni siquiera llamaron a sus sesiones”, pronunció.

Pusieron de pretexto la pandemia

García Olmedo manifestó que la pandemia del Covid-19 no debió haber sido un pretexto “como muchos lo hicieron”, ya que, si bien por unos meses se suspendieron actividades, cuando aprobaron que fueran virtuales, que fue en mayo del año pasado, tuvo que recuperarse el tiempo perdido.

Aunque no resaltó cuáles fueron algunas de las iniciativas que no avanzaron, lamentó que vayan heredar a los siguientes diputados esta cifra de pendientes, pues los nuevos legisladores que lleguen tendrán que revisarlas y en su caso ver si las pasan o no.

- Publicidad -

“Si hubiera habido voluntad política se hubiera hecho, nosotras como presidentas podemos convocar de manera virtual, no es un pretexto, pudo haber sido un elemento al principio la pandemia, pero desde que autorizaron las sesiones virtuales, nos dieron luz verde y muchos no lo hicieron”, expresó.