Descontento de jubilados en Campeche y desempleo a la baja

-Publicidad-

Signos de recuperación laboral // Tasa de desocupación a la baja // ONU: bloqueo e incongruencia

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que sin que sea la panacea, porque antes de la pandemia la precarización del mercado laboral era más que notoria, el número de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha recuperado hasta alcanzar niveles similares a los observados en marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria en el país y comenzó el desplome económico.

De acuerdo con la información más reciente del IMSS, aún existe una diferencia negativa cercana a 300 mil plazas formales entre el registro de marzo de 2020 y el de junio de 2021, pero si se toma esta última fecha y se compara con la de un año atrás entonces el número resulta positivo por más de 675 mil puestos de trabajo.

Poco a poco el mercado laboral se recupera –sin que ello implique una mejoría en la calidad de las plazas laborales– y de ello da cuenta el Inegi, organismo que ayer divulgó que en junio de 2021 la tasa oficial de desocupación abierta fue de 4 por ciento de la población económicamente activa, una proporción 1.5 puntos porcentuales menor a la registrada un año atrás.

Aquí la columna completa

El almirante descalifica a civiles

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, hizo ayer una de las más devastadoras críticas al ejercicio de civiles en el servicio público.

En su natal Veracruz, y en presencia del presidente de la República, Ojeda Durán se adentró en las aguas del comentario de índole política con pocas palabras que, sin embargo, tienen un especial significado porque dan cuenta de la fuerte valoración negativa que en la cúpula de las fuerzas armadas se tiene respecto a la generalidad de los civiles que ejercen actos de gobierno en distintos niveles; una visión preocupante a la luz del vertiginoso empoderamiento militar, que sería muy difícil revertir más adelante, si es que esos civiles pretendieran reasumir funciones ahora cedidas a la preponderancia castrense.

El almirante secretario dio sus puntos de vista en el curso de una conferencia de prensa en que un reportero le pidió enviar un mensaje a “las personas que quisieran formar parte de la Marina Armada de México” y comentar por qué había decidido entrar a esta institución.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Seriedad. De acuerdo con el Departamento de Investigaciones Económicas del Grupo Financiero Citibanamex, y con datos de la Secretaría de Salud, Querétaro se ubicó en el segundo lugar nacional en el manejo de la pandemia por covid-19. El indicador general refirió que el estado tuvo un desempeño sobresaliente en la atención durante la emergencia sanitaria. La investigación situó a Querétaro sólo después de Guanajuato. El estudio consideró el total de casos, número de casos semanales, crecimiento de casos diarios y la tasa de positividad, entre otros rubros. No es de sorprenderse. El manejo eficaz, serio y responsable en el gobierno de Francisco Domínguez Servién ha sido costumbre en muchos rubros, y la salud no podía quedarse atrás.

- Publicidad -

2. Descompuesto. Un grupo de jubilados y trabajadores activos del Instituto Campechano se han manifestado en las inmediaciones del Palacio de Gobierno para exigir nuevamente el incremento salarial del 3.4% correspondiente a este año. El presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados, Vicente Ramón Guzmán Vera, lamentó que ni el gobernador, Carlos Aysa González, ni el rector, Gerardo Montero, han dado solución, pese a que hace dos semanas buscaron la ayuda del mandatario estatal, ya que los recursos para pagos de salarios y prestaciones provienen de origen estatal. Un estado en descomposición social es lo que deja el señor gobernador. Pobreza y violencia al alza; otro mandatario que no pudo con el paquete.

3. Pleito casado. Publica Mario Delgado, el líder nacional de Morena, en el tema que ha sido su prioridad desde hace varias semanas, la consulta, que “Vicente Fox pasará a la historia como uno de los más grandes traidores de la democracia. No se nos olvida que en 2006 utilizó el aparato del Estado para entregarle la presidencia a Felipe Calderón. ¡Este 1° de agosto salgamos a participar en la consulta para hacer justicia!”. Azuzar a la sociedad se ha vuelto su modus vivendi. No sólo agita sectores al interior de su partido, sino que ahora promociona la operación venganza. La consulta, de resultar en un “sí” al juicio a expresidentes, no garantiza que se aplique la ley. Es apenas un primer paso de muchos. Y quizá nunca prospere el rencor contra “los de antes”.

Aquí la columna completa