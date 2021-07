-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que la “historia negra” del exmandatario priista, Mario Marín Torres, sobre que le gustaban las menores de edad es cierta y estuvieron implicados hombres del poder y empresarios que deberían “tener una sanción muy fuerte”.

En rueda de prensa este martes, el mandatario poblano manifestó que fueron unos “verdaderos proxenetas” varios empresarios, sin que alguien dijera algo, por lo que ahora está saliendo todo no solo contra el priista, sino también contra quienes estuvieron involucrados como el empresario Kamel Nacif Borge.

Afirmó que fueron los propios colaboradores de los implicados los que revelaron dicha información, pero este tema no está abordado desde la posición de Estado, sino que se dio a conocer a través de investigaciones realizadas desde otros puntos.

“Hay más implicados en la trama. La historia de que al gobernador le presentaran menores de edad es cierta, está tomada de los dichos de la gente que rodeó a Mario Marín y ahí hay muchos, muchos empresarios y hombres del poder que se dedicaban a eso, verdaderos proxenetas”, asentó.

Dijo que la prueba contundente sale de una grabación, de la que no se sabe cuál fue su origen, pero que es uno de los asuntos de los cuales se quedaron callados “muchas personas”, por lo que afirmó que seguirán saliendo cosas de la trama que se constituyó en el sexenio marinista.

Indicó que “fueron cosas reprochables” y tuvieron que haberse investigado, pues si bien son hechos ya pasados, las autoridades no tienen que ser omisos, pues fue un “mundo negro” creado para muchos personajes que eran importantes en Puebla.

“Todo eso es un mundo negro en las relaciones del gobernador con muchachitas, que horror, en qué mundo vivían, en el que los rodeaba la era del silencio, nadie decía nada, no había desplegados, no esas cosas no ocurrían en Puebla, era el silencio de todos, que horror”, expresó.

Evita opinar sobre amparo de Kamel Nacif

Sobre el amparo que ganó el empresario Kamel Nacif Borge contra la orden de aprehensión por el delito de tortura contra la periodista, Lidya Cacho Ribeiro, Barbosa Huerta comentó que no podría dar una opinión porque no tenía información oficial y solo había versiones periodísticas.



Es necesario precisar que el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial en Quintana Roo le negó al exgobernador Mario Marín Torres un amparo por el auto de formal prisión por el delito de tortura en contra de Lidya Cacho Ribeiro, el cual había sido solicitado emitido el 10 de febrero del pasado 2021.