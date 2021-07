-Publicidad-

Simpatizantes y militantes de Morena pidieron que el próximo dirigente del partido en Puebla salga directamente de las bases y no de la imposición de políticos por un acuerdo “cupular”, así como que no se permita que haya personajes “reciclados chapulines”.

Así lo señalaron en rueda de prensa, Nelida Alicia Casas Reyes, José Blas Manuel Ramos Hernández y José de la Luz Suárez Escobar, al presentar el colectivo Bases Poblanas Obradoristas con la que buscan convocar a ciudadanos a sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Casas Reyes comentó que quienes busquen participar en el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal (CDE), a finales de octubre, deben mantener los valores de la cuarta transformación difundida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Queremos que el pueblo tome el poder, que salga de las bases, no de las cúpulas, no queremos gente impuesta de Morena, el partido más fuerte; es clave no andar reciclando chapulines. Que la nueva dirigencia que emane de las bases con principios y valores para dirigir al partido”, asentó.

Por ello, invitaron a más ciudadanos a sumarse para que participen en las siguientes asambleas distritales para lograr que el próximo dirigente salga de las bases, pues “es una responsabilidad muy importante” porque de ahí pueden salir los próximos candidatos u gobernantes.

Esto, al tiempo de señalar que hay regidores de la capital que se presentaron como de Morena y que al final en la elección del pasado 6 de junio terminaron votando contra la reelección de Claudia Rivera Vivanco, por lo que solo muestra que le dieron la espalda al proyecto de la cuarta transformación.

No deben permitirse oportunistas

Por lo anterior, dijo que con el colectivo buscará a ciudadanos que abonen a la conformación de comités, círculos de estudio de formación política y activismo social, pues se debe tener gente “con principios y valores” para defender al partido.

Sostuvo que no se puede permitir que haya “oportunistas” que se cuelguen de Morena por ser el partido en el poder, sino que se tiene que trabajar internamente con miras al proceso de 2024 para defender el triunfo tanto a nivel nacional como en el estado.

Es necesario precisar que, hasta el momento, quien ha levantado la mano para buscar la dirigencia es Gabriel Biestro Medinilla, luego de que no logró la candidatura a la alcaldía de Puebla y tras no regresar a su curul como diputado local en el Congreso, toda vez que ya fue presidente el partido entre 2015 y 2018.