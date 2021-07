-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que en las Fuerzas Armadas hay la convicción de respetar los Derechos Humanos, pues los pocos casos de violaciones a los mismos han sido castigados por las autoridades militares, sin que él lo solicite.

En su conferencia de prensa matutina, destacó que en anteriores gobiernos se cometieron excesos porque a los elementos se les daba la orden de hacerlo, pues, recordó, el comandante supremo es el primer mandatario.

Expuso que las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), son pilares del estado mexicano y para garantizar la paz en el territorio, ya que se han desplegado no sólo para cuestiones de seguridad, también para la atención a la población, como la distribución de las vacunas contra el Covid-19.

Comentó que las Aduanas en los puertos son manejadas por la Semar y las terrestres por la Sedena, con lo que se combate el contrabando, el ingreso de drogas sintéticas y se asegura la recaudación, que es del 10 por ciento del presupuesto, por lo que no se aumentan los impuestos ni la deuda.

Ahorro de 157 mmdp por evitar huachicol

El mandatario subrayó el apoyo que los militares y marinos han realizado en el combate al robo de combustible, debido a que desde diciembre de 2018 al 14 de julio de este año se han ahorrado 157 mil 330 millones de pesos evitando la comisión del delito.

Expresó que no se puede decir a la ligera que el país se esté militarizando, pues se tienen que analizar los hechos, como que no se apostó por la guerra, no hay masacres y en los enfrentamientos se tiene la orden de que a los heridos se les traslade a un hospital y no se les remate.

Posible nueva reforma para reducir salarios de ministros

En otro tema, López Obrador refirió que de ser necesario propondrá otra reforma constitucional para que funcionarios públicos no ganen más que él, particularmente ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que es “vergonzoso” que ganen 500 mil pesos mensuales, contando todas las prestaciones.



Agregó que de manera “leguleya” se ampararon para evitar ganar menos, cuando son de los mejores pagados del mundo, debido a que responden a los intereses del poder económico.

Asimismo, reiteró su planteamiento de que se sustituya al fiscal estatal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, debido a que lleva once años en el cargo y no ha cumplido en reducir la violencia en la entidad.