Familiares de pacientes de diferentes estados y diversos movimientos sociales se manifestaron en la Ciudad de México para exigir abasto de medicamentos oncológicos, así como sanciones a los responsables de que no lleguen a los hospitales.

Con mensajes como “Quimios sí, consulta no”, “¡No somos 20, México presente! y “No somos uno, no somos 100, somos un chingo, cuéntanos bien”, parientes de enfermos, en especial niños y mujeres, marcharon sobre Paseo de la Reforma para exigir al gobierno federal medicamentos.

Los contingentes avanzaron Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, iniciando la marcha con un minuto de silencio por quienes han fallecido en el último año a causa de la enfermedad, a quienes señalaron como víctimas del desabasto.

Además, sostuvieron que la escasez de medicamento continua y que el gobierno federal ha sido ineficiente para asegurar el abasto, pese a la adquisición de la mayoría de las claves, por lo que solicitan sancionar a los funcionarios que han provocado esta situación.

Descreen de López-Gatell

En este sentido, rechazaron las afirmaciones del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell-Ramírez, quien, el pasado 1 de julio, afirmó que hay un “desabasto de proveedores” de dichos medicamentos.

“Lo que pedimos aquí es ayuda, no estamos aquí en forma de política. Pedimos ayuda, venimos con terror. Yo le pido al gobierno que ayude a los padres para que no lleguen a pasar por lo que yo pasé”, comentó uno de los manifestantes.

Entre las organizaciones que participaron en la protesta se encuentran: Cero Desabasto, Nosotrxs, Causa en Común, Jusdena, Misión de Rescate México, Semáforo Ciudadano, Renacer y colectivos LGBTI, quienes también han padecido por la falta de medicamentos antirretrovirales.

LPR